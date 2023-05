El explosivo comentario de Marian Farjat contra Wanda Nara: “¿A quién se comió?”

escuchar

Marian Farjat cobró relevancia otra vez en los medios luego de su cruce con Wanda Nara. La exparticipante de Gran Hermano 2016 hizo un fuerte y polémico descargo en sus redes sociales y lanzó una catarata de palabras picantes contra la conductora de MasterChef (Telefe), luego de que esta no la reconociera en un evento público. “¿A quién se comió?”, expresó de manera tajante.

Este lunes a la mañana, desde su cuenta oficial de Twitter, Farjat relató un episodio en el que se encontró con Wanda Nara durante un evento exclusivo. Rodeada de famosos, la ex Gran Hermano explicó que pasó un gran momento salvo cuando tuvo que vincularse la conductora estrella de Telefe. Tras sus críticas, estilista de Wanda Nara, Kennys Palacios, salió en defensa de su mejor amiga.

El descargo de Marian Farjat contra Wanda (Fuente: Twitter)

“Hola, ¿qué onda? Hace mucho no pasaba x acá… Anoche me invitaron a un evento en el que estaba Wanda y en un momento le dije: ‘¡Wanda sos lo más te amo!’. Y me miró con cara de or***, real. Además de todas las hamburguesas: ¿A quién se comió esta piba?”, comenzó Farjat.

Ese tuit le valió críticas y el rechazo de sus seguidores, quienes la tildaron de “discriminadora” al referirse al aspecto físico de la conductora. “Estábamos mejor mientras no estabas, imaginate querer hacerte la graciosa discriminando. Te llaman del siglo pasado”; “Eso es envidia”; “No se entiende. La denostación a otra mujer por su peso, si se entendió”, fueron algunos de las reacciones en su contra.

Marian Farjat apuntó contra Wanda Nara sin filtro (Fuente: Twitter)

Sin embargo, ese mensaje no quedó allí debido a la pronta viralización que tuvo, por lo que la ex Gran Hermano agregó más tarde: “También estaba Marcos de GH y me saludó; a Julieta Poggio me la volví a cruzar y me abrazó. Yanina Latorre, hablamos un ratito, estaba con su hija, súper copadas como siempre (me hicieron reír mucho). Y entre otros, todos muy buena onda, ellos merecen mi respeto”.

Tras el descargo de Farjat, el mejor amigo de Wanda Nara no se quedó en silencio y le respondió sin filtro mediante la misma red social. “¿Por qué no dejás de hablar pavadas? Buscá quilombo por otro lado porque jamás pasó eso”, escribió Palacios y desmintió el encuentro de Nara y la ex Gran Hermano. “A parte no sabe quién sos. Armá tu circo por otro lado”, concluyó el estilista.

La respuesta de Kennys Palacios a Marian Farjat (Fuente: Twitter)

De esta manera, después de meses de mantenerse lejos de sus redes sociales, Farjat volvió al ruedo y lo hizo para quejarse de un presunto “ninguneo” de Wanda en un evento público. De momento la conductora no respondió a las críticas e hizo oídos sordos. Desde su cuenta oficial de Instagram se dedicó a contar su paso por el superclásico de Boca-River que se celebró este domingo 7 de mayo.

Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en el VIP de la Bresh: las fotos que lo demuestran

Este último fin de semana, Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez compartieron espacio en La Bresh. Según se dio a conocer en las redes sociales, a partir de fotos de la noche que se publicaron en Instagram, estuvieron en la misma edición de la fiesta y, quizás sin saberlo, bailaron a pocos metros de distancia, luego de todo lo ocurrido entre ellas.

Separada de Rusherking, La China Suárez aprovechó el fin de semana para salir a divertirse y eligió La Bresh, celebración que suele ser escenario en el que coinciden famosos. Lo mismo hizo Wanda Nara, que también estuvo presente allí. A raíz de las Stories que se subieron sobre la noche, se supo que ambas coincidieron no solo en el mismo espacio físico, sino que, como suelen hacer las personas de renombre, estuvieron en el VIP. Por el tamaño del apartado, eso indica que se divirtieron durante horas a solo unos pocos metros de distancia entre sí.

Las fotos de Wanda Nara y la China Suárez junto a Daniela Celis en la Bresh Captura

El descubrimiento fue hecho por la usuaria de Instagram @gossipeame, quien suele enfocarse en rumores y temas de la farándula. Curiosamente, no solo estuvieron en el mismo lugar sino que también se tomaron fotos con la misma persona. Tanto la conductora de MasterChef como la actriz se fotografiaron junto a Daniela Celis en distintos momentos. Esto quedó en evidencia cuando la ex Gran Hermano compartió en sus redes las imágenes.

De esta manera, la China salió de fiesta, en medio de los rumores sobre su supuesta relación con el empresario Rodolfo “Rodo” Lamboglia y todas las versiones que rodean su vida amorosa tras su separación. Por su parte, Wanda se deja ver enamorada y en un buen momento con Icardi, quien recientemente protagonizó un cruce con Moria Casán.

