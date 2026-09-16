La escalofriante historia de Lizzie Borden, la loca del hacha, que está por llegar a Netflix

Los crímenes protagonizados por mujeres suelen tener un condimento “extra” que los vuelve irresistibles ante los ojos de la sociedad: rompen con los estereotipos de género y representan una excepción a la regla, sobre todo por constituir un porcentaje minoritario frente a los varones. A ese atractivo morbo se le suma otro factor igual de potente: el paso del tiempo. En esta oportunidad, es Lizzie Borden —conocida popularmente como ‘la loca del hacha’— quien vuelve a estar en boca de todos.

El gigante del streaming estrena una nueva producción basada en la mujer acusada de asesinar a hachazos a su padre y madrastra en Fall River, Massachusetts (Foto: Netflix)

Netflix estrena este jueves 17 de septiembre Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que aborda uno de los casos reales más enigmáticos, macabros y fascinantes de la historia estadounidense.

La producción, protagonizada por Ella Beatty, recreará a lo largo de ocho episodios los hechos ocurridos en 1892 en Fall River, Massachusetts, cuando la mujer de 32 años fue acusada de asesinar a Abby Borden, su madrastra, quien fue brutalmente atacada en el dormitorio de invitados tras recibir 19 golpes de hacha en la cabeza y el cuello, y a su padre, que fue hallado sin vida en el sofá de la sala con 11 impactos que destrozaron su rostro.

Ella Beatty protagoniza la serie sobre Lizzie Borden (Foto: Netflix)

A diferencia de las entregas anteriores de la antología —centradas en figuras masculinas como Jeffrey Dahmer o los hermanos Menéndez—, esta temporada se adentra en el siglo XIX para explorar la vida de Lizzie, el trasfondo de los crímenes y el posterior juicio mediático que paralizó al país.

El cuerpo de Andrew Borden, el padre de Lizzie Borden, encontrado en la sala de la casa por la policía en 1982 (Foto: The Herald News)

Además, la ficción utiliza su figura para profundizar en la claustrofobia social de la época, retratándola como una mujer atrapada en un entorno familiar severo, marcado por las restricciones de género, la hipocresía puritana y la tensión psicológica. También pone el foco en los vínculos íntimos dentro de la casa de los Borden, incluyendo su compleja relación con la criada Bridget “Maggie” Sullivan.

A pesar de que las sospechas recayeron fuertemente sobre ella y la fiscalía acumulaba indicios circunstanciales —como su intento fallido de comprar cianuro días antes del crimen—, la ausencia de manchas de sangre en su ropa, sumada a la falta de pruebas físicas concluyentes, inclinó al jurado (integrado por hombres) a declararla no culpable y dejó al caso en el olvido.

“Atrapada en un hogar cruel de la era victoriana, Lizzie Borden mata a sus padres de forma grotesca con un hacha, en un homicidio que conmocionó a la nación”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

Lizzie Andrew Borden, también conocida como la loca del hacha, fue la única sospechosa de los asesinatos de su padre y su madrastra, que tuvieron lugar en su casa el 4 de agosto de 1892 (Foto: Netflix)

No obstante, esta no es la única producción basada en Lizzie Borden. Entre las adaptaciones más importantes y recordadas se encuentran: