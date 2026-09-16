A qué hora es la final de Gran Hermano 2026

Este miércoles se celebra la final de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). El formato televisivo, conducido por Santiago del Moro, llega a su fin en una jornada que condecorará a una mujer: Sol Abraham o Yisela “Yipio” Pintos.

Al ser una fecha clave para el reality show, muchas personas se preguntan a qué hora es la final. Según reveló Telefe, en sus redes sociales, el programa comienza hoy a las 22.15. Desde ese momento, Del Moro hablará con las dos finalistas hasta darles el veredicto del público.

La final de Gran Hermano Generación Dorada está cada vez más cerca (Foto: Instagram @granhermanoar)

Quién gana Gran Hermano 2026

Como sucedió en gran parte del ciclo televisivo, los usuarios en las redes dan un pantallazo de lo que será cada gala. En este caso, con solo dos opciones disponibles, la tendencia no estuvo tan marcada como en otros momentos.

En la mayoría de los casos, aunque por poca diferencia, Yipio es la que mayor apoyo del público tiene, por lo que podría consagrarse como la ganadora de Gran Hermano. De acuerdo a las preferencias de la gente, la uruguaya se quedaría con el podio del reality con más del 50%. En algunas consultas populares en la red social antes mencionada aparece con el 54%, 55% y hasta el 70%.

Quién gana Gran Hermano, según las encuestas (Fuente: Instagram/@granhermanoarg)

Mientras tanto, Abraham figura con un 47% y un 45%. Solo una encuesta la posicionó como ganadora con el 68%. En cada sondeo participaron entre 1000 y 6000 personas con posibilidad de un voto por cuenta.

Los premios que entregará Gran Hermano tras la final

Después de la salida de Charlotte Caniggia, el martes 15 las jugadoras recibieron durante algunas horas a sus familiares y así rompieron el aislamiento definitivo. Esta estrategia del programa suele repetirse en cada edición y es para que las competidoras sientan el apoyo antes de la gala final.

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Entre llantos, risas y abrazos, Yipio y Sol le dieron la bienvenida a su círculo cercano, algo que las movilizó desde el principio y que, al quedarse otra vez en soledad, se percibió la angustia de la despedida.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, y el tercer puesto 10 millones de pesos.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano

Según informó Santiago del Moro, los premios se entregarán un día después de la final en la Noche de las Campeonas. Además, adelantó que habrá regalos especiales para el resto de los jugadores de la temporada.

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano, tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en la edición anterior.