María Eugenia “la China” Suárez reveló a sus más de seis millones y medio de seguidores en Instagram la miniserie que la conmovió recientemente. La intérprete de Jazmín en Casi Ángeles posteó en sus Stories una imagen de la producción, que se estrenó en 2019 y está disponible en Netflix, junto a una serie de emojis de corazones rotos, en símbolo de que la historia le pareció desgarradora.

Se trató de Así nos ven (When they see us, por su título original), una miniserie de tan solo cuatro capítulos de menos de una hora y media que fue creada por Ava DuVernay. La producción se estrenó en 2019 y, posteriormente, aterrizó en el gigante de streaming, donde se convirtió en una de las más aclamadas por los suscriptores.

La miniserie de Netflix se inspiró en el año 1989 y se centró en la historia de cinco adolescentes que son acusados de manera injusta de un brutal ataque en Central Park, en Nueva York. La producción se basó en hechos reales y plasmó en la pantalla chica las profundas grietas presentes en el sistema judicial y policial estadounidense con respecto a la discriminación.

Así nos ven fue recomendada para mayores de 16 años y su elenco fue conformado por Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome, Marquis Rodriguez, Felicity Huffman, Aunjanue Ellis, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash y Jovan Adepo.

La China Suárez reveló la serie que la conmovió

Con cuatro emojis de corazones rotos, la China Suárez expresó las sensaciones que le produjo la miniserie tras verla. Además, la producción fue galardonada por un premio Bafta a Mejor serie de tv internacional, un Emmy a Mejor actor principal en Miniserie para Jharrel Jerome, y dos Choice Awards a Mejor miniserie y a Mejor actor.

La película con protagonistas argentinos que lidera el ranking mundial y está nominada a los Oscar

La sociedad de la nieve se estrenó en los cines argentinos el 14 de diciembre y, posteriormente, llegó a Netflix. La película de dos horas y 25 minutos, dirigida por el español Juan Antonio Bayona, aterrizó en el streaming el 4 de enero y se posicionó al instante como líder en el ranking mundial de la N roja.

La producción relató la tragedia de los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, cuando en 1972 se estrelló en un glaciar de los Andes mientras se dirigía a Chile. De los 45 integrantes que viajaban en él, solo 19 sobrevivieron. El director español se adentró en la historia de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, además de utilizar el libro de Pablo Vierci como manual de referencia, para ser lo más fiel posible a la realidad que contó.

El film que retrató el conocido como “Milagro de los Andes” recibió una nominación a los Premios Oscar 2024 como Mejor película internacional, además de ser reconocida por sus efectos visuales, su música y su maquillaje y peluquería.

El también director de Lo imposible, Juan Antonio Bayona, recopiló a un elenco que también conformaron actores argentinos, como Matías Recalt, Juan Caruso o Agustín Pardella.