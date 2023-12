escuchar

El jueves, María Eugenia “La China” Suárez vivió una tarde muy especial respecto a su carrera musical, al presentar por primera vez en vivo su último lanzamiento, “Corazón de cartón”, frente a un exclusivo público. Los dos pequeños hijos de la ex Casi Ángeles la acompañaron, subieron al escenario y Magnolia protagonizó un particular momento por el que se debió frenar el show.

Este 2023, La China Suárez decidió lanzarse como cantante solista. Durante su protagónico en la tira juvenil Casi Ángeles (Telefe) conformó la banda Teen Angels, donde se destacó como intérprete, pero no fue hasta ahora que la actriz dio rienda al deseo de dedicarse a la música, y actualmente cuenta con seis canciones propias.

La China Suárez hizo una presentación en vivo @Sangrejaponesa

Para la última de ellas, “Corazón de cartón”, se organizó un evento especial para una primera presentación en vivo, tras su lanzamiento el pasado 30 de noviembre. La cita fue en un reconocido shopping de Capital Federal para un reducido público. Allí, la artista, además de cantar, tuvo diversas idas y vueltas con sus fans.

Sin dudas, uno de los momentos más compartidos en redes sociales fue la secuencia que protagonizaron Magnolia y Amancio, sus hijos. “Es el beso de la suerte. Me falta mi Rufi, que está de vacaciones con el papá”, expresó la orgullosa madre al momento que los dos pequeños subieron al escenario y presentaron la canción que interpretaría.

Acto seguido, dio inicio a su show. Para cuando cantó el tema ”Ya no quiero verte”, lanzada junto a El Polaco, lo hizo con Magnolia en brazos y fue allí que debió poner un stop debido a que los pelos de la niña se engancharon con uno de sus aros de la oreja. “Ay Magno, ay Magno”, se alertó al momento que sucedió el percance, de acuerdo con el video que compartió el usuario de TikTok @gabrielsotelo93.

Luego de constatar que su hija se encontraba bien, expresó entre risas: “Ser madre hoy. No podía no pasarme nada”. Este momento no pasó desapercibido en las redes sociales, donde diversos usuarios no tardaron en criticar a la artista. “¿No había con quién dejar a los chicos? ¿Nadie se los quiso cuidar?”; “Qué dolor, eso duele”; “Está trabajando con la hijita en brazos, no da”; “No me digas que no llegás con el sueldo para dejar a los niños al cuidado de alguien y dar un buen espectáculo a la gente”, fueron algunas de las críticas. Por el momento, la protagonista no hizo declaraciones al respecto.

La tierna foto de Nicolás Cabré durante sus vacaciones con Rufina

Tal como lo mencionó La China Suárez durante su show, su hija mayor, Rufina, se encuentra de viaje con su padre, Nicolás Cabré. Fue el propio actor quien mostró en sus redes sociales que eligieron unas paradisíacas playas para las vacaciones familiares, pero se trata de un destino que eligió repetir y de allí surgió una comparación que emocionó.

La tierna postal que compartió Nicolás Cabré (Foto Instagram @nicolascabre80)

“¿Alguien me explica cómo es que pasa tan rápido? Es el mismo lugar con ocho años de diferencia. Rufi de mi corazón, qué orgullo ser tu papá y verte crecer tan buena y hermosa. Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo y por seguir enseñándome todo lo que realmente importa. Te amo”, escribió Cabré junto a dos imágenes. La primera de ellas muestra a ambos posando a la orilla del mar, siendo la niña muy pequeña; la segunda replica las poses y el escenario, pero mostrando a ambos cambiados por el paso del tiempo.

Nicolás y Rufina Cabré se fueron de vacaciones (Foto Instagram @nicolascabre80)