La escalofriante teoría detrás de la muerte de Moses J. Moseley, actor de The Walking Dead

Esta semana se confirmó la muerte de Moses J. Moseley (31), conocido por interpretar a uno de los zombis de Michonne en The Walkign Dead. Según informaron las autoridades policiales de Stockbridge, Georgia, Estados Unidos, las primeras teorías sobre el fallecimiento del actor apuntan a un presunto suicidio, pero un indicio familiar llevó a los agentes a investigar un posible secuestro.

De acuerdo con las declaraciones de Teerea Kimbro, hermana del actor, éste había desaparecido desde hacía varios días sin dejar ningún rastro, algo que él no solía hacer. Según dijo, apuntan a que fue secuestrado y asesinado, una hipótesis que, de momento, la policía no sigue.

Incluso, la mujer aseguró que su hermano “había hecho una reserva de grabación para el lunes”, pero que nunca apareció, algo que según explicó él no haría. Además, dijo que a él le encantaba hacia dónde se dirigía su carrera y que “estaban planeando grandes cosas en el futuro cercano”.

Sobre el arma, señaló que la policía le dijo que pertenecía al actor. Al respecto, Teerea reconoció que le gustaba ir al campo de tiro y tenía licencia de portación.

Una desaparición y un triste final

Tras desconocer su paradero, sus amigos y familiares hicieron la denuncia y comenzaron una exhaustiva búsqueda en todos los hospitales de la zona, pero no encontraron ninguna pista que los condujera a la estrella de cine, según reveló Teerea Kimbro, la hermana del actor, al sitio TMZ.

Finalmente, el cuerpo sin vida de Moseley fue hallado dentro de su vehículo con una herida de bala en el rostro. De acuerdo a lo que informan los medios norteamericanos, las primeras pesquisas de la policía apuntan a un posible suicidio.

HOLLYWOOD, CA - 23 DE MARZO: El actor Moses J. Moseley asiste al estreno de "Attack Of The Southern Fried Zombies" en Arena Cinelounge el 23 de marzo de 2018 en Hollywood, California. (Foto de Paul Archuleta/Getty Images) Paul Archuleta - Getty Images North America

“Moisés era una persona muy talentosa, con una luz brillante a su alrededor. Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán profundamente. Siempre tenía una sonrisa y la actitud más positiva”, dijo la también actriz y agente de Moseley, Tabatha Minchew, luego de confirmarse la triste noticia.

Moseley comenzó a trabajar como actor y modelo a principios de 2010. Hizo apariciones puntuales en títulos como Las chicas del coro, Los becarios o Los juegos del hambre: En llamas. En 2012 se unió a The Walking Dead, la serie en la que dio vida a Mike, uno de los caminantes que Michonne (Danai Gurira) lleva siempre consigo para defenderse, un papel que le proporcionó fama internacional.

A finales del año pasado se encontró con sus compañeros de The Walking Dead Instagram @mosesmoseley

Luego, el actor trabajó en títulos como American Soul, Queen of the South, Loose Screws o Volumes of Blood: Horror Stories. Asimismo, apareció en un episodio de Watchmen de HBO, en donde interpretó a Usher. En 2021 hizo su última aparición en un pequeño rol en un capítulo de Tales. No obstante, todavía están pendiente de estreno algunos de sus últimos materiales en las que tuvo un papel, como Check-In, Hank, Cadillac Respect y Descending.

Avery Sisters Entertainment, su agencia de representación informó sobre su muerte. “Con gran pesar en el corazón, en Avery Sisters Entertainment ofrecemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos de nuestro actor, Moses J. Moseley. Estamos verdaderamente entristecidos. Para quienes lo conocieron, era la persona más amable, dulce y generosa. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en el cielo”, reza el comunicado.