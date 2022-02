Así está hoy Vicente Bonavetti, el hijo bajo perfil de Elizabeth Vernaci

Cuando se sienta frente al micrófono, Elizabeth “La Negra” Vernaci no tiene limites. Verborrágica y desfachatada, la conductora tiene modismos que solo pueden generar emociones fuertes: o la odias o la amas. Es gracias a esa personalidad que se convirtió en una de las figuras radiales más aclamadas. Pero, a pesar de que entre las paredes del estudio de radio se expresa con libertad sobre cualquier tema que se le presenta, su vida personal es una cuestión aparte y es poco lo que se sabe de ella puertas adentro. Esto incluye a su hijo -la luz de sus ojos- Vicente Bonavetti, quien hoy en día ya tiene 19 años.

En un punto de su carrera, la conductora de Negrópolis (Pop Radio) debió aceptar el hecho de que gran parte de sus romances se convirtieron en tema de conversación para el público, ya que siempre se vinculó con famosos. Un claro ejemplo fue su relación con Luciano Castro, con quien estuvo de novia casi cuatro años, y cuyo amor nació frente a las cámaras. El hecho de que se llevaran más de una década de diferencia no fue suficiente para detener la arrolladora conexión que sintieron y el inesperado noviazgo fue la comidilla de los programas de farándulas durante un largo período de tiempo.

Pasadas varias relaciones con personas del medio, la Negra encontró el amor en alguien que, a diferencia de sus ex, se encontraba tras bambalinas. El afortunado fue Martín Bonavetti, productor de El Nueve. Esto era la fórmula perfecta para ella ya que, como trabajaba todo el tiempo, necesitaba salir con alguien del ambiente que entendiera el funcionamiento y los ritmos. Pero, al mismo tiempo, no quería que sus relaciones estuvieran tan expuestas.

Vicente Bonavetti, el hijo de la Negra Vernaci, cumplió 19 años el 11 de septiembre del 2021 instagram @negropolisok

Al parecer, la cosa funcionó y tras un tiempo juntos, llegó Vicente. Para Vernaci, el nacimiento de su primer hijo fue lo mejor que le puso haber pasado. Sin embargo, lo suyo no era la vida de familia tradicional e inevitablemente, ella y Martín decidieron seguir caminos diferentes.

“Yo me separé ni bien nació Vicente. Me vi con el repasador, el pibe a upa y puteándonos. No es la vida que quiero”, expresó años más tarde en una entrevista en la que admitió que no cree en un amor para toda la vida.

La maternidad, para ella, fue un antes y un después. Pero a diferencia de muchas figuras públicas, consideró que la crianza de su hijo tenía que ser lo más privada posible. Y logró su objetivo, ya que es poco y nada lo que se sabe sobre Vicente.

El joven ya alcanzó la mayoría de edad y, el 11 de septiembre del 2021, cumplió los 19 años. Lo que más se destaca de él -al menos para los curiosos que quieren saber qué fue del hijo de la Negra Vernaci- es que no explotó el nombre de su madre para la fama propia. Es decir, ni siquiera tiene sus redes sociales abiertas al público.

Elizabeth Vernaci mantiene su vida privada alejada de los medios instagram @negropolisok

Las pruebas de su crecimiento se encuentran en la cuenta oficial de Instagram de la conductora, quien cada año le dedica un posteo en el día de su cumpleaños. En 2021 recopiló una serie de fotos de Vicente y las compartió con un tierno texto en su honor. “Un bebito tan divino llegó a mi vida un 11 de septiembre que me cambió la idea del amor para siempre. Acompañarte hasta donde quieras y como sea. Estar, amarte, ser feliz. Así es mi vida desde ese 11 de septiembre”, tipeó junto a la publicación que se llenó de felicitaciones.

Elizabeth Vernaci con su hijo Vicente instagram @negropolisok