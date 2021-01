La escandalosa separación del actor de Los 4 fantásticos Ioan Gruffudd y su mujer, Alice Evans

Tras una serie de tuits explosivos, los actores Ioan Gruffudd y Alice Evans dieron una confirmación oficial de su separación y dijeron que permanecerán en buenas relaciones por sus hijos, en un comunicado que la pareja envió a The Daily Mail.

El matrimonio se conoció en el set de Los 102 dálmatas (2000), cuando la actriz estaba en una relación con un nieto de Pablo Picasso. Estuvieron juntos desde entonces y se casaron en 2007. Tienen dos hijas: Ella, de 11 años, y Elsie, de siete. Ambas fueron concebidas a través del método in vitro.

La actriz de The Mentalist había anunciado en su cuenta de Twitter el lunes pasado por la noche que, tras 20 años de relación, su esposo había decidido “dejar a su familia” a partir de la semana entrante. “Yo y nuestras pequeñas hijas estamos muy confundidas y tristes. No se nos dio otra explicación más que ‘no me ama más’. Lo siento mucho”, concluía el tuit que luego sería borrado.

A la mañana siguiente, Evans, de 49 años, escribió en un nuevo posteo que había sido el actor galés de Titanic y Los 4 fantásticos, de 47, quien había eliminado el prematuro anuncio, al acceder a la cuenta de su esposa.

“Hola. No borré el tuit de hace unas horas sobre su partida. Él lo hizo. Desde mi cuenta. Y sí, cuando estoy siendo manipulada y mentalmente torturada voy a sacar mis trapos al sol”, leía el segundo tuit, que también sería eliminado.

Ayer, Evans publicó en Instagram una foto de sí misma con el pelo teñido de un tono rojizo, en lugar del rubio que la caracterizó a lo largo de su carrera. “Siempre quise ser pelirroja”, explicó, marcando el inicio de una nueva etapa.

En 2017, durante el auge del movimiento #MeToo, Evans contó que fue acosada por el productor Harvey Weinstein en 2002, y su esposo le expresó su apoyo públicamente.

LA NACION

