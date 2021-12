La espectacular chacra de diseño que eligió la China Suárez para despedir el año en Uruguay

Alejada del escándalo que protagonizó junto a Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez decidió tomarse un descanso de las cámaras y viajó a Uruguay para renovar energías. Más precisamente, al actriz se está alojando en una sofisticada chacra llamada “Campo de magnolias”.

Lo que pocos saben es que el lugar tiene un significado muy especial para Suárez, ya que inspiró el nombre que eligió para su hija con Benjamín Vicuña y fue el sitio donde se reconcilió con el actor en el año 2019. Además, la niña -actualmente de tres años- fue bautizada allí.

En Instagram, la actriz mostró la piscina de su alojamiento en Uruguay Instagram

En los últimos días, la actriz ofreció un pantallazo de la sofisticada propiedad de impronta campestre a través de diferentes posteos en su cuenta de Instagram. En un video, de fondo, se pudo observar el inmenso jardín y escuchar el sonido de algunos animales. En esa publicación, la China se limitó a comentar: “Vacaciones”. En otra de las postales que subió, reveló la increíble piscina donde disfruta de los días de calor.

La galería de la chacra, con elementos típicos de campo y detalles de color Instagram

Materiales de nivel y detalles hogareños hacen de la estancia un sitio donde la naturaleza y el estilo vintage conviven en armonía. Ubicada en Carmelo, Uruguay, sus propietarios son Natalia Antolín y su marido, Ever Miguez Schettini, íntimos amigos de la ex Casi ángeles.

Una de las imágenes que Antolín compartió de la China Suárez en su estancia en las últimas horas Instagram

La casa tiene cuatro ambientes y fue diseñada sobre una construcción antigua del año 1930. La estructura es de piedra, con techo de pinotea. Además, en la remodelación, la pareja conservó las ventanas originales y el piso calcáreo.

La casa, que data de 1930, fue comprada por Natalia Antolín y su marido en 2010 Instagram

Una decoración ecléctica y cargada domina los diferentes espacios de la casona, donde predominan la madera, las alfombras y las pieles combinadas con otras texturas, en compañía de grandes arañas como luminarias.

El interior de la casona combina objetos decorativos antiguos con una impronta rústica Instagram

En el living, particularmente, se destacan los sillones de cuero y las luces tenues provistas por varios candelabros, además de las lamparitas fabriles que cuelgan del techo. También sobresale un espejo con forma de corazón y amuletos a tono a su alrededor.

El living del exclusivo hogar en Uruguay Instagram

En el exterior de la propiedad se extiende un amplio campo que incluye viñedos y hasta un establo propio, donde hay dos ambientes más para las visitas. También cuenta con un garaje y un galpón justo al lado de una de las habitaciones de la casa principal.

Los animales viven en armonía y comparten el jardín con las visitas Instagram

Como si todo esto fuera poco, la chacra tiene una enorme piscina y varias hamacas paraguayas con una vista privilegiada de los alrededores, además de senderos para caminar y apreciar de cerca el entorno verde.

El exterior de la casa: pileta, viñedo y un establo Archivo

Son pocos los amigos de la diseñadora que pueden disfrutar de este increíble refugio del otro lado del Río de la Plata. En el caso de la protagonista de El hilo rojo, su amistad con Antolín surgió cuando era una adolescente. “China me dice que soy como una mamá y yo la siento como una hija. Tengo un vínculo muy fuerte con ella y me encanta cómo transforma mis creaciones. Nos conocimos cuando ella tenía 14 años y me gustó su energía”, comentó la diseñadora en el año 2017 en una entrevista con la revista Hola.