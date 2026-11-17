Después de un largo proceso de audición, de que se barajaron los nombres de varios actores británicos, desde Callum Turner y Jack Lowden hasta Josh O’Connor y más recientemente Nicholas Hoult, finalmente el misterio llegó a su fin y se conoció al nuevo James Bond. Durante la mañana del lunes 16 de noviembre se anunció que Robert Pattinson fue el elegido para interpretar al agente 007 en una nueva película dirigida por Denis Villeneuve (Dune) que se estrenará en 2028. Si bien era una de las posibles elecciones, la confirmación generó sorpresa y rápidamente generó todo tipo de reacciones –tanto a favor como en contra– en las redes sociales. Entre todas las imágenes, una de ellas se volvió viral, puesto que se trató de una escena de Crepúsculo (Twilight) que lo llevó a la fama y que, sin saberlo, anticipó 18 años antes este proyecto.

Robert Pattinson es el nuevo James Bond (Foto: X @007)

Corría 2008 cuando Pattinson se puso en la piel del vampiro Edward Cullen en la primera de las cinco películas de la franquicia, basada en las novelas de Stephenie Meyer. Crepúsculo fue un verdadero fenómeno y su triángulo amoroso entre el vampiro, la humana Isabella “Bella” Swan (Kristen Stewart) y el hombre lobo Jacob Black (Taylor Lautner) revolucionó la pantalla. El proyecto llevó al estrellato a sus protagonistas y, aunque pasaron 14 años desde el final de la saga, los fanáticos no la olvidan y, de hecho, la usaron para comentar sobre el anuncio de James Bond.

La escena de Crepúsculo que anticipó a Robert Pattinson como James Bond

En las últimas horas se viralizó una escena de Crepúsculo que transcurre en el Instituto de Forks, el colegio al que asisten los personajes. Jessica (Anna Kendrick), Eric (Justin Chon), Angela (Christian Serratos) y Mike (Michael Welch), los nuevos amigos de Bella, conversan sobre la temática del baile de graduación. “¿Montecarlo? ¿Ese es nuestro tema de nuestro baile de graduación?”, pregunta Jessica, y Eric, mientras entrega los panfletos, responde: ”Apuestas, trajes y Bond... James Bond". Acto seguido llegan Edward y Bella juntos en el auto de él, quienes revolucionan la escuela con la confirmación de su relación.

Una escena de Crepúsculo se volvió viral tras anticipar el rol de Pattinson como James Bond (Foto: X)

Varias cuentas de X compartieron la escena, para dar cuenta de cómo, hace 18 años, la película que convirtió a Pattinson en una celebridad anticipó su nuevo gran personaje. “Destinado a suceder”; “Estaba escrito”; “Crepúsculo llegó antes que los Simpson”; “Edward Cullen realmente tenía una carrera en el servicio secreto esperándolo” y “Todos los caminos llevan de vuelta a Crepúsculo” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la red social.

Las reacciones en las redes a la escena de Crepúsculo en la que se menciona a James Bond (Foto: X)

A los 40 años, el británico sumó a su currículum la participación en una nueva franquicia icónica. Además de Crepúsculo, su nombre también figura en Harry Potter, Dune y Batman. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es el honor de toda una vida”, sostuvo Pattinson y extendió su agradecimiento a Denis Villeneuve, a los productores Amy Pascal, David Heyman y Tania Lapointe y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por el voto de confianza. “Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico”, cerró.