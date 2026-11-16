Este lunes se confirmó que Robert Pattinson será el nuevo James Bond. Después de una larga espera, el actor de 40 años interpretará al agente 007, encargado de ser un espía al servicio de la corona británica. Con el fin de las especulaciones, en X los usuarios no tardaron en manifestarse con ingeniosos y divertidos memes al respecto de la noticia.

La película será producida por el estudio Amazon MGM y contará (como es tradición) con un actor británico. Según informó el medio especializado The Hollywood Reporter, los realizadores se tomaron mucho tiempo para tomar la decisión y el proceso fue tan secreto que recién el domingo 15 de noviembre por la mañana le informaron a Pattinson que había sido elegido. De hecho, fue el director Denis Villeneuve quien se contactó con él.

Los mejores memes tras la elección de Robert Pattinson como James Bond

E o chororô que tá pq o Robert Pattinson foi escolhido como James Bond kkkkkkkk pic.twitter.com/vpTIdqqSdJ — O Dani (@dnlgbgms) November 16, 2026

Other actors the second they hear Robert Pattinson also auditioned for the role: pic.twitter.com/pgYkxRfzVU — PopScope (@POSCOPE_puxi) November 16, 2026

Nicholas Hoult watching Robert Pattinson walk into the audition pic.twitter.com/drlm7vT5MC — myrvethian (@myrvethian) November 16, 2026