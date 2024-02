escuchar

En los últimos años, Jenna Ortega se convirtió en una de las actrices jóvenes a las que no hay que perder de vista. Si bien se inició en los medios cuando era niña, fue su interpretación de Wednesday Addams en Merlina la que la llevó a la fama y le abrió paso en el mundo de las estatuillas, ya que, por su actuación, estuvo nominada al Emmy y al Globo de Oro. Pero, en medio de todo esto, acaba de estrenar una nueva película que está dando mucho de qué hablar y no precisamente en el mejor de los sentidos. ¿El motivo? Una incómoda escena que protagoniza con el actor, Martin Freeman, quien es 30 años mayor que ella, la cual generó bastante controversia.

El 26 de enero se estrenó en cines Miller’s Girl, la historia de Cairo, una joven y talentosa escritora de 18 años que comienza una intrincada relación con su profesor, Jonathan Miller, quien le asigna un proyecto que volverá un tanto confusos los límites entre lo personal y lo profesional. Si bien a los fanáticos les encanta ver a Ortega en pantalla, lo cierto es que en las últimas horas las redes sociales se hicieron eco del film -al cual Rotten Tomatoes le dio el 33% de puntuación de parte de la crítica y 43% de la audiencia- por un fragmento de una controversial escena no apta para todo público que se viralizó.

“Ese clip de Jenna Ortega y Martin Freeman podría ser lo peor que he visto en mi vida”; “Lo de Martin Freeman y Jenna Ortega es tan asqueroso que no me gusta”; “Estoy incómoda”; “Como que Jenna Ortega tiene una escena media rara con Martin Freeman”; “Además de que esta escena es totalmente innecesaria, la diferencia de edad entre ellos ronda los 30 años”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X. Miller’s girl aún no se estrenó en la Argentina. ¿De qué trata la escena? En una habitación y de frente a una cama, Miller le tapa los ojos a la joven estudiante e inicia una escena sexual, que se mezcla con su relación en clase.

Pero, ¿quién es el actor que aparece que coprotagoniza junto a Ortega la nueva cinta escrita y dirigida por Jade Halley Bartlett? Martin Freeman. Muchos quizas no lo reconozcan por el nombre, pero sí por la cara, sobre todo a aquellos fanáticos de la literatura y el misterio. Entre 2010 y 2017, el inglés interpretó a John Watson en la serie de la BBC, Sherlock, la cual coprotagonizó con Benedict Cumberbatch. Por su trabajo, en 2014 recibió el premio Emmy a mejor actor de reparto.

Paralelamente, Freeman protagonizó, también, otro gran éxito de taquilla pero en la pantalla grande. Fue Bilbo Bolsón en El hobbit: un viaje inesperado, El hobbit: la desolación de Smaug y El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos, las tres películas que, cronológicamente, se ubican antes de El señor de los anillos.

Asimismo, el actor nacido en la ciudad de Aldershot, Hampshire, formó parte de otras destacadas producciones como Realmente amor y protagonizó la versión británica de la serie The Office, escrita por Ricky Gervais y Stephen Merchant, la cual más tarde terminaría desembarcando en los Estados Unidos con Steve Carell a la cabeza. A su vez, en los últimos años, Freeman pasó a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel como Everett K. Ross, el aliado de Pantera Negra.

En cuanto a su situación sentimental, entre 2000 y 2016, el artista, de 52 años, estuvo en pareja con la actriz, Amanda Abbington, a quien conoció cuando grababan la película, Men Only. Trabajaron en varios proyectos audiovisuales juntos, incluido Sherlock, donde ella interpretó a Mary Morstan, mujer del Dr. Watson, personaje de Freeman. Los actores tuvieron dos hijos juntos, Joe y Grace.