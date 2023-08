escuchar

Juan Otero, el segundo hijo de Florencia Peña, fruto de su relación con Mariano Otero, celebrará sus 15 años en un evento que intentará romper los paradigmas y enfrentar prejuicios. Realizará la tradicional fiesta, que socialmente se le hace a las mujeres cuando cumplen esa edad, que está relacionada con su paso a la juventud. No obstante, él se mantuvo firme en su decisión y el miércoles en A la Barbarossa (Telefe) contó, no solo detalles de su cumpleaños, sino también, cómo surgió la idea de festejar de esta manera.

“Realmente yo quería hacer un viaje por mis 15 y a mi mamá se le dio por presentarme esta idea y yo dije ‘Wow, me copa’”, contó Juan. A pesar de que su intención originalmente era recorrer Europa, seguramente con Flor, reveló que de a poco fue desarrollando la propuesta que ella le hizo, hasta que se convirtió en un “festejo en grande”.

Juan, el segundo hijo de Flor Peña, celebrará sus 15 años con una fiesta (Foto: Instagram @flor_de_p)

En cuanto a su fiesta de 15, si bien está en plena etapa de preparación, ya tiene bastantes cosas confirmadas. En primer lugar, la persona que se encargará de la organización. “Claudia (Villafañe) hizo el casamiento de mi mamá y obvio que también iba a hacer mi fiesta de 15. Estamos a full organizando eso”, indicó Juan y expresó: “Yo quiero que sea como la fiesta tradicional de 15, pero que la haga un hombre”.

Juan, el hijo de Flor Peña contó como será su fiesta de 15

También habrá un color primordial en la decoración y en lugar de alfombra roja, habrá una verde, que es color favorito del cumpleañero. Juan contó que su outfit va a ser verde y, si bien intentará que la mayor cantidad de cosas sean de ese color, aseguró que los invitados no tendrán que vestirse así. Asimismo, reveló que durante la fiesta tendrá dos cambios de look y que ingresará al lugar con la canción “Problem” de Ariana Grande.

Juan Otero respondió a las críticas por celebrar su fiesta de 15

“Es un poco tradicional, pero también cambia un poco el paradigma, lo está haciendo un hombre; hay muchas cosas que cambian y va a estar muy bueno”, sostuvo el adolescente horas más tarde en diálogo con LAM (América TV): “Más allá de que sea mi fiesta de 15, 16 o 17, la idea es divertirse y pasarla bien”.

Si bien aseguró que no habrá vals, si entrará bailando con una amiga. Incluso, el cronista Alejandro Castelo le preguntó si le gustaría participar del Bailando. Cabe recordar que, cuando ella estuvo en el jurado, él solía acompañarla. Juan le aseguró que sí y le reveló que ya tuvo una conversación con su madre al respecto: “Le dije que de grande iba a anotarme a todos los realities”.

En cuanto a su festejo, fue consultado por los prejuicios y por los comentarios surgidos en los medios de comunicación, en los cuales algunos panelistas cuestionaron su decisión de celebrar sus 15 años con una fiesta. “No me enoja, porque sé que también es una cuestión social que la mujer hace fiesta a los 15 y el hombre a los 18 y es difícil cambiar de un día para el otro. Realmente, si no estás de acuerdo, no comentés porque no cambia nada que lo hagas”, expresó el adolescente: “Me parece que después de esto, los chicos que quieran hacer fiesta de 15 van a poder decir ‘es lo que quiero hacer y punto’”.

Juan, el hijo de Flor Peña habló de su fiesta de 15 y repsondió a las críticas

Asimismo, Juan manifestó que no se fija en el afuera ni en el qué dirán y que su idea es disfrutar y divertirse. Si bien reflexionó en que en general los comentarios y las críticas siempre están, “hay que saber llevarlo”. Aunque también es consciente de que puede ser difícil entender que un día un hombre quiera festejar sus 15 años, también hizo énfasis en “adaptarse a eso”, porque ya no son más los “tiempos de antes”.

Por último, Castelo le preguntó sobre la opinión de su padre, Mariano Otero, ante esta propuesta y aseguró que “Le re copó”: “Es medio out de los medios, pero le divierte. No entiende mucho lo que voy a hacer, pero porque tampoco entiende lo que es una fiesta de 15, pero supongo que se va a sorprender”. En cuanto a la participación de su madre en el evento, el adolescente dijo que es probable que canten una canción juntos y que su padre, que es músico, toque algo.