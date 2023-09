escuchar

El 31 de agosto murió Silvina Luna y, desde entonces, Aníbal Lotocki se encuentra refugiado en su casa de zona norte. El cirujano es señalado como el culpable del triste final de la modelo y a eso se le sumaron denuncias de expacientes que lo complican cada vez más. Mientras se determina su situación judicial, su esposa, María José Favarón rompió el silencio y aseguró que viven con miedo.

La fachada de la casa de Aníbal Lotocki cambió completamente hace algunas semanas. De un frente pulcro pasó a ser un sitio donde los carteles con pedido de justicia abundan y los medios hacen guardias periodísticas.

Si bien todo esto sucede en la vereda, del otro lado el médico se resguarda y se llama a silencio mientras aparecen más y más testimonios en su contra.

Marcha frente a la casa del cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna. Santiago Filipuzzi

En este contexto, Favarón tomó un rol crucial al ser la persona que lo acompaña y, en ocasiones, habla ante los medios. Días atrás, brindó una improvisada entrevista frente a su hogar y dijo que viven con miedo por los diversos “ataques” que sufren a diario.

Majo Favarón reveló cómo pasa sus días Aníbal Lotocki

“Tenemos miedo. ¿Qué te parece estar sentada tomando un té y que te caigan botellas de vidrio o bombas de pintura? Es una cosa de locos esto y ya atravesó todos los límites”, expresó respecto a las agresiones que reciben en inmediaciones de su hogar. También reveló que recibieron amenazas: “Fueron muchas y las hemos presentado en la justicia. Nos escriben que nos van a colgar, que cuando vaya a buscar al hijo lo van a matar”.

La mujer aseguró que Aníbal Lotocki no trabaja ahora porque está inhabilitado.

En febrero de 2022 recibió la determinación del Tribunal Oral de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por “lesiones leves” de cuatro pacientes.

Majo Favarón habló sobre la situación de Anibal Lotocki

“No estamos atendiendo, si respondiendo mensajes porque los pacientes nos escriben. Nos preguntan si Aníbal está operando”, detalló. Asimismo, destacó que tienen ingresos económicos porque Lotocki vendió un consultorio y alquila otros a sus colegas.

Lotocki se encuentra inhabilitado Captura Prensa Circo Rodas

Respecto a las agresiones que reciben, remarcó que suceden por las noches generalmente, cuando hay personas que se acercan y les gritan “asesinos”. Sobre esto, indicó: “No me asustan pero no me gustan”.

Después de la entrevista se dio a conocer que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60, a cargo del Dr. Edmundo Rabbione, rechazó el pedido de detención de Lotocki ante la denuncia del actor y productor uruguayo Raphael Dufort. El hombre alega sufrir consecuencias en su salud tras las intervenciones que le realizó el cirujano.

María José Favarón y Aníbal Lotocki (Fuente: Instagram/@majofavaron_ok_)

Ahora, se espera la resolución respecto al pedido de prisión preventiva solicitado por el Dr. Fernando Burlando, representante legal de la familia de Silvina Luna y de otras víctimas.