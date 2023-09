escuchar

La muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola conmocionaron al mundo del espectáculo por tener un factor común: ambos se sometieron a cirugías estéticas a cargo de Aníbal Lotocki, lo cual les dejó insuficiencias renales a lo largo de su vida. Otro de los que pasó por el mismo problema fue Francisco Mariano, ex participante de Cuestión de Peso, quien fue invitado a hablar de su caso en DDM (América) y reveló una aterradora charla que tuvo con María José Favarón, esposa del cirujano.

A lo largo de su carrera, Aníbal Lotocki operó estéticamente a muchos figuras de la farándula argentina, lo que le valió el apodo del “cirujano de los famosos”; sin embargo, sus operaciones dejaron secuelas graves en la salud de los pacientes y tuvo muchas denuncias judiciales y mediáticas por mala praxis.

Fran Mariano habló sobre la esposa de Aníbal Lotocki

Hace algunas semanas se produjo la muerte de Silvina Luna, quien había denunciado al cirujano que la dejó con insuficiencias renales y que luego desencadenó en una complicación que la tuvo 79 días internada en terapia intensiva del Hospital Italiano. Hasta que finalmente su cuerpo no aguantó más y falleció a sus 43 años.

El tema de las operaciones estéticas y el accionar de Aníbal Lotocki continúa siendo un tema de agenda en la televisión abierta y este martes por la tarde Fran Mariano, quien se sometió a cirugías faciales, fue el invitado del Diario de Mariana (América) donde dio muchos detalles de su experiencia.

“Lo que te voy a decir es escalofriante y de verdad que parece una película de terror”, introdujo el ex Cuestión de Peso y luego agregó: “Lo que mi mente me permite recordar en este momento... imaginate que yo estaba dopado y firmé un papel. Cuando me metieron estaba la asistente y él. Cuando me inyectaron yo ya me olvidé. Fijate vos cómo no había anestesista que yo me desperté en medio de una cirugía. Yo sentía las cánulas cómo se me metían en la cara y él me decía ‘ya está, un poquito más’”.

María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki (Fuente: Instagram/@majofavaron_ok_)

Como Fran Mariano no estaba dormido del todo, escuchaba lo que hablaban Lotocki y su asistente. “Hablaban mal de todos los pacientes”, explicó. En ese momento, Pepe Ochoa le consultó sobre su pareja María José Favarón, quien supuestamente hacía de instrumentista cuando operaba a alguien. “Una locura que una mujer que era recepcionista le pase los instrumentos sin conocimiento alguno de medicina”, indicó.

Sin embargo, lo sorprendente llegó después, cuando el protagonista reveló una conversación que tuvo con la pareja del cirujano. “Con perdón de la expresión y con todo el amor y el respeto a la comunidad trans, que siempre me han apoyado para que salga adelante...”, indicó.

Y luego continuó: “María José Favarón me dijo ‘acá las que dejan la plata son las trans que están abajo de los puentes que vienen agarradas a palos y Aníbal las opera’”.

Por último, concluyó: “Él se aprovechaba de la vulnerabilidad de esas mujeres, me lo dijo su propia mujer. Él no tenía anestesista porque la quería toda para él”.

A pesar de que el caso de Aníbal Lotocki tomó fuerte trascendencia mediática, la denuncia contra él todavía no tiene sentencia firme y el cirujano continúa libre.