Este viernes al mediodía, Ángel De Brito se reunió con Ezequiel, hermano de Silvina Luna, para obtener más detalles de cómo fueron los últimos días de la modelo, quien padeció fuertes dolores a causa de la falla multiorgánica en su cuerpo. En el comienzo de LAM (América) el conductor contó el estremecedor relato del joven durante la internación de su hermana en el Hospital Italiano.

Luego de mostrar el informe sobre la mala praxis que recibió Silvina Luna a manos de Aníbal Lotocki en una cirugía estética, De Brito contó parte de la charla que tuvo con Ezequiel, quien lo autorizó a contar públicamente algunas situaciones que no se sabían públicamente hasta el momento.

“Me decía Ezequiel ‘cuando tocábamos a mi hermana para ayudarla a cambiarse o ayudarla a moverse, sentíamos las durezas en su cuerpo’. Él y las amigas. La tocaban y sentían una pelota dura que impresionaba. Parte de la autopsia hace hincapié en esto, en determinar qué cantidad de material había en su cuerpo y en qué parte, y la falta de prudencia del cirujano con Silvina”, señaló para sorpresa de todas las panelistas.

Ángel de Brito habló con Ezequiel Luna sobre los últimos días de Silvina

Luego continuó: “El tercer punto en el que quieren hacer hincapié es en el abandono del paciente, que eso lo contó acá Silvina, pero lo tiene más detallado a través de mensajes y mails. Esto se repite en todos los casos”.

A esta charla también fue un abogado para explicar cuál era la estrategia judicial de ahora en más contra el cirujano, quien goza de libertad a pesar de tener una condena en su contra. “El abogado quería comprobar que este material hacía funcionar a todos los órganos del cuerpo de manera excesiva. Todos los órganos se sobrecargaban de trabajo, que es lo que produce la insuficiencia renal y es lo que se denomina la falla multiorgánica”, explicó el conductor.

Por otro lado, el hermano de Silvina dio detalles sobre los respiradores artificiales, que trascendió en los programas de espectáculo. “Me explicaba Ezequiel que ya no tenía problemas en los pulmones. El respirador se lo pusieron varias veces cuando tenían que hacer un examen más difícil”, indicó.

Por último, contó los lugares donde Silvina tenía el material que le trajo el deterioro en su salud. “Rodillas, caderas y espalda, seguro. Imaginate que al sacarle la remera le sentían la dureza porque había migrado. Por esos los dolores de Silvina que contaba en todas las entrevistas”, concluyó Ángel de Brito.

El libro de Silvina Luna es uno de los más vendidos de la actualidad

Uno de los motivos por los que Ezequiel Luna se juntó con el conductor fue para comentarle su idea con respecto al libro de Silvina llamado “Simple y consciente”, que es uno de los más vendidos en habla hispana, tanto de manera digital como física, y próximamente saldrá una nueva tirada de ejemplares.

“Una de las cosas que me contó fue que Silvina estaba muy contenta con este libro, que se vendió muchísimo tanto físicamente como de manera digital”, introdujo y luego agregó: “Este libro que se llama ‘Simple y consciente’ y que tiene que ver con las herramientas que la ayudaron a sobrellevar todo este desastre que tenía en su cuerpo y que la llevó a su muerte”.

Ángel De Brito contó detalles de su charla con Ezequiel Luna, hermano de Silvina

Con respecto a esta nueva vida que tomó Silvina desde que conoció su insuficiencia renal, el hermano contó una percepción suya: “Me dijo Ezequiel que si no tenía este aprendizaje interior y no tenía estas herramientas espirituales, no hubiese podido sobrellevar todo lo que le pasó. Si alguna vez se decide a contar los detalles, no lo van a poder creer porque son muy crueles”, manifestó De Brito.

Pero además, explicó el objetivo de la venta de los libros. “Con todo lo recaudado con el libro de Silvina Luna, Ezequiel va a crear una Asociación Civil para nuclear a todas las personas que tienen problemas con las cirugías estéticas. Y ese dinero va a quedar a disposición de esa asociación”, contó. Cuando estaba en vida, Silvina Luna y su hermano eran conscientes de la notoriedad que tenían como para sobrellevar los costosos medicamentos; sin embargo, muchas personas no pueden costearlos y es por eso que esta entidad podría ayudar a muchas personas que padecen el mismo problema que condujo a Silvina Luna a morir a sus 43 años.