El cirujano Terry Dubrow es una celebridad en Hollywood. Tiene su propio programa de televisión en la señal E! Entertainment. Junto a Paul Nassif, también cirujano plástico, protagonizan el reality show Botched . La traducción literal del título es “fallido/fallida” y refiere, en este caso, a los desastres que resultan de algunas cirugías estéticas. En cada capítulo, desde 2014, ellos son los responsables de corregir errores ajenos: bocas torcidas, labios exagerados, narices irreconocibles, implantes explotados... La variedad de casos es sorprendente.

Conocen las tendencias en medicina estética. Dicen que “lo más pedido” en los quirófanos de los Estados Unidos son los labios de Kylie Jenner. “Es la más grande inspiración estética hoy”, asegura Nassif. Y además expresa que cada vez son más los pacientes que llegan a su consultorio para revertir procedimientos cosméticos, copiando a personalidades como Blac Chyna (modelo y actriz que en las alfombras rojas llamaba la atención por su cuerpo, especialmente su rostro, claramente intervenido), McKenzie Westmore (actriz y cantante) y Kylie Jenner (una de las celebridades más influyentes de los Estados Unidos).

“Las celebridades mueven la aguja”, señala Dubrow. “Si las celebridades están implementando tendencias que realmente pueden ser útiles, como revertir procedimientos que tal vez son demasiado, como muchos rellenos, por lo que los disuelven, o toman la decisión de quitarse los implantes porque se dieron cuenta de que probablemente se lo hicieron siendo demasiado jóvenes; creo que ese es un mensaje importante para la audiencia de que tal vez muchos de los procedimientos que se realizan deberían hacerse a una edad madura y nunca siendo tan jóvenes”.

“Nuestro objetivo es educar y decir: ‘Escuchá, no querés hacer esto’. En los últimos nueve meses, probablemente rechacé a 25 pacientes, todos jóvenes, todos solicitando una cirugía innecesaria , que no la necesitaban”, remarca Nassif.

La noticia de la muerte de Silvina Luna por complicaciones de mala praxis en su cirugía estética dio la vuelta al mundo. Los medios más leídos de Inglaterra, por ejemplo, informaron sobre el caso. También hizo eco en Hollywood. En una entrevista con el diario El País de Uruguay, Dubrow no evitó el tema: “Esa noticia llegó acá y tristemente es un caso que se hizo famoso. Desafortunadamente no es un caso muy extraño. Ese es uno de los procedimientos más peligrosos en la cirugía plástica. No hago el ‘brazillian butt lift’ porque lleva riesgo de vida. Ningún cambio físico vale tanto”.

Al final de la entrevista con el periodista Nicolás Lauber, Dubrow insiste en los riesgos que conlleva cualquier operación por más “mínima” que parezca.

—Usted vive para hacer “más lindas” a las personas, ¿la gente entiende cuál es el costo real de someterse a una cirugía plástica?

—Ese es un punto muy importante porque en cirugías plásticas le ponen nombres simpáticos como “mami makeover”, o “un pequeño trabajo”, pero la verdad es que la cirugía plástica es peligrosa. Hay muchos formularios que hay que llenar, y la palabra “muerte” está allí. Hay que ser muy cautos e ir al cirujano plástico correcto con mucha experiencia y entrenamiento, y decidir si el riesgo vale la pena. Si es una operación que realmente necesitás.

