La experiencia paranormal del Turco García: “Se me apareció la Virgen iluminada”

Comienzo de semana paranormal en Polémica en el bar, programa que conduce Mariano Iúdica por América. Este lunes contó con la participación de los característicos panelistas del ciclo: Horacio Cabak, Chiche Gelblung, Gastón Recondo, Rocío Oliva y la visita del exfutbolista Turco García.

Luego del momento que le tocó vivir a Horacio Cabak en el programa que conduce por el mismo canal, cuando hablando de experiencias paranormales la señal se apagó, los integrantes de Polémica se sumaron al tema.

El primero que contó su anécdota fue García, quien relató lo que le ocurrió una vez al salir de la cancha. “Eran las 12 y venía de jugar, agarré un lugar para cortar camino en Lugano y se me apareció la Virgen iluminada. Me quedé paralizado, pero cuando quise ir más cerca, desapareció. A partir de eso, comencé a creer en ella”, relató.

También observó que tenía un apego al número once. Este solía verlo casi siempre que consultaba la hora. Además, varios hechos importantes sucedieron en esa fecha. “Yo dejé de consumir el 11 de febrero. Cuando me accidenté, me metieron once puntos”, indicó, creyendo que podría tratarse de alguna señal.

Por su parte, Iúdica reveló lo que le dijo su psicóloga: “Las señales numéricas significan que hay ángeles cerca, que estás bien conectado”. Este confesó que le solía pasar lo mismo con la sucesión de tres números idénticos. “Una cosa es creer sin ver y otra es lo paranormal”, admitió Recondo.

Por último, Rocío Oliva reveló que ella leía el Salmo 91 de la Biblia todas las noches, y si no lo hacía tenía pensamientos negativos a la mañana siguiente. “Siento que me va a pasar algo”, aseguró. Asimismo, contó que cuando era chica había sentido la presencia de su padre después de su fallecimiento.

LA NACION