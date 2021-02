Tenso cruce entre Sofía “Jujuy” Jiménez y Horacio Cabak: qué habría pasado después de la discusión

Luego del cruce en vivo que protagonizaron Sofía “Jujuy” Jiménez y Horacio Cabak en Informados de todo, programa que conducen por América, la modelo se mostró enojada por la actitud de su compañero y acudió a las autoridades del canal. Esto lo aseveró el periodista de Run run del espectáculo, Fernando Piaggio, por Crónica TV.

Cabe recordar que la noticia de que Pampita Ardohain debió aislarse tras dar positivo en el testeo de coronavirus generó una gran controversia en el mundo del espectáculo. En Informados de todo, el programa que conducen Horacio Cabak y Sofía “Jujuy” Jiménez, el tema provocó tensión entre los conductores y terminaron discutiendo por el polémico cumpleaños de Jiménez en Pinamar.

El cruce entre Jujuy y Cabak

“Hay que separar las dos cosas”, comenzó Cabak, respecto a distinguir, por un lado, el accionar de la modelo, y por el otro, las críticas que recibió luego de contraer la enfermedad. “Pampita se enfermó: pudo ser en México, en el avión o acá. El tema es por qué no respetó el aislamiento”, manifestó el conductor.

“Me parece que el tema no es por qué no respetó”, dijo Jiménez. “No lo respetó, bueno, se equivocó, no por eso hay que matarla”, añadió. A partir de este comentario, la tensión fue creciendo entre ella y Cabak.

“Yo tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos, cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”, señaló Cabak, por los reproches que la propia Jiménez recibió tras celebrar su cumpleaños en la costa bonaerense. “Tengo la sensación de que estás defendiendo esa situación. No lo sabías, te hiciste el test, pensaste que estaba todo bien”, sumó.

“No, porque con ese sentido, vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”, se defendió Jiménez.

Repercusiones

Sobre lo que siguió después, el programa de Crónica TV ahondó en que la conductora “no se sintió cómoda con el destrato que dice que sintió por parte de Horacio”. “Terminó el programa y se juntó con las autoridades, con Liliana Parodi y asociados, y manifestó que no estaba conforme, que había cosas que no le gustaban. Invitó a que vean el material de la semana, que hagan el seguimiento, que llamen a los productores para que sean testigos de lo que estaba sucediendo”, dijo Piaggio y agregó que “habló con la gerencia y manifestó el maltrato”.

LA NACION