Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 17:03

La periodista Marina Calabró confesó que vivió una experiencia paranormal en la que su padre, Juan Carlos Calabró, se manifestó y pidió que cumpla su última voluntad.

En una entrevista en el programa Debo Decir de Luis Novaresio, Marina relató el momento que le tocó vivir en el que un anillo se convirtió en protagonista.

"Es impactante. Es un anillo que tenía una perla azul y brillantes. El anillo se lo regaló mi papá a mi mamá, lo había copiado del anillo de compromiso de Lady Di", narró Marina.

Ese anillo se transformó en un amuleto de la suerte para el actor ya que lo usaba durante su programa Calabromas y rompía el rating de la TV Argentina.

"Un día la llama a mi tía Alicia la hermana que se comunicó con una persona que tenía visiones, poderes de medium. La llamó muy desesperada diciéndole que mi papá se le había aparecido en el living de su casa, vestido de blanco, muy ofuscado. Y le dijo que él no se podía ir de este plano en paz si el anillo poderoso no estaba en manos de Marina", confesó.

Para concluir, Marina recordó cómo terminó esta historia paranormal: " Mi vieja me regaló el anillo y yo no entendía por qué, hasta que me cuentan la historia. Yo no entendía nada. Pero a los dos días, esta señora vidente contó que se le volvió a aparecer mi papá en su living para decirle que ahora se podía ir en paz porque el anillo estaba donde debía estar. De más está decir que mi tía, ni su hermana ni la medium sabían que yo ya lo tenía. Yo no soy ni muy espiritual, esotérica, pero es creer o reventar".