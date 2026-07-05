Rating: cuánto midió la vuelta de Susana Giménez a la televisión desde el Mundial con Marley

El Mundial de fútbol FIFA 2026 sigue dando sorpresas: el ajustado partido que hizo sufrir a toda la Argentina versus Cabo Verde promedió sólo en la televisión abierta 39.4 puntos. Fueron 34,9 puntos en la pantalla de Telefe y 4,5 en la Televisión Pública/DSports. La marca es la más alta del canal estatal en este año. La transmisión especial que montó la pantalla que comanda Federico Levrino desde las 16 le valió para ganar el día con 16,3 puntos, cifras que hace rato no se ven en la pantalla chica.

Quien tuvo chances de seguir desde adentro con la adrenalina y el sufrimiento que generó el partido fue Susana Giménez, que volvió a la televisión en un especial de Por el mundo Mundial con Marley. Esta es la primera aparición pública de la diva de los teléfonos, en la pantalla de Telefe, luego de que se rumoreó que haría una serie de entrevistas que aún no vieron la luz. Asimismo, es la primera conductora invitada al ciclo de viajes desde la sorpresiva salida de Ian Lucas. El youtuber venía acompañando a Marley desde el comienzo del evento mundialista pero por compromisos laborales dio un paso al costado.

Pasadas las 20.20 comenzó Por el mundo Mundial desde Miami con un piso de 13,9 puntos, que le dejó el partido de Paraguay versus Francia, liderando la franja. Susana Giménez junto a Marley fueron juntos a palpitar el encuentro de Argentina versus Cabo Verde. En el viaje se pusieron al día: la diva contó que mandó a cambiar la cerradura de su casa en Miami y cuando llegó se había olvidado, así que tuvo que despertar a un vecino para que la ayude. Asimismo, admitió que están preparando una película sobre su vida que se verá pronto. El programa se mantuvo entre los 8,5 y 11 puntos.

Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe

En la previa del partido, Marley entrevistó a los padres de Rodrigo De Paul, al padre del Dibu Martínez y a las parejas de varios jugadores: Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez y Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. Además se pudo ver el banderazo de los argentinos en Miami, previo al encuentro, y todo lo que pasó luego del triunfo de la selección.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

A las 21.30 comenzó La noche de ML con 3,8 puntos que le dejó el cine de eltrece. La diva de los almuerzos volvió a su horario habitual, tras haber cambiado la salida al aire de la semana pasada para no competir con la selección nacional. En su mesaza estuvieron Susana Roccasalvo, Lucas Morando, Diego Ramos y Bertie Venegas Lynch. La conductora felicitó a la Scaloneta por el triunfo, habló de todos los temas con sus invitados y recordó a Ernestina Pais, a días de su trágica muerte. El ciclo de eltrece llegó a los 4 puntos.

Por su parte, en América Luis Ventura presentó un programa especial de Secretos Verdaderos dedicado a la vida de Ernestina Pais. El programa recorrió la historia de una mujer que marcó una época con su estilo directo, ingenioso y sin filtros. El ciclo de espectáculos se mantuvo tercero en la franja con un pico de 1,7 puntos. Mientras que en ElNueve Jey Mammón recibió a Magui Bravi, Judith Gabbani, Alejandro Awada y Germán Tripel y se mantuvo en 0,8, cuarto en la franja.

Pasadas las 21.50, volvió el debate de Gran Hermano a la pantalla de Telefe. La noche de los ex con la conducción de Robertito Funes Ugarte arrancó con un piso de 8,1 puntos. Tras la eliminación de Nenu López, la joven tuvo la oportunidad de repasar sus días dentro de la casa y contar su verdad. Además, el próximo lunes se vivirá una nueva eliminación, tras la conformación de una nueva placa planta. Los siete jugadores que quedaron en la cuerda floja son: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. El ciclo se mantuvo entre los 6,6 y 7,4 puntos, liderando la franja.