escuchar

El día en el que se anunció la experiencia “Ney en alta mar”, en el que el astro brasilero Neymar zarparía en un crucero desde San Pablo durante tres días, se desató una ola de críticas hacia el futbolista porque todo se daría en el medio de su recuperación de una grave lesión en la rodilla izquierda. En el medio de todo este contexto, se viralizaron distintos videos en los que el jugador disfruta junto a una banda de amigos y con mujeres bailando a su alrededor.

La idea del crucero llamado Ney em alto Mar surgió luego de que el futbolista se sometiera a una cirugía de los ligamentos de su pierna izquierda el pasado 20 de febrero. Ese tiempo muerto lo aprovechó para hacer negocios con su marca fuera de la cancha, con la aprobación de los dueños del París Saint-Germain, propietarios de su pase.

Antes de que el lujoso crucero conocido como Preziosa saliera de San Pablo, el futbolista del París Saint-Germain compartió un video del doloroso esfuerzo que realizó durante estos meses. “Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay superación. Sigo en la lucha”, escribió en un video que sorprendió a más de uno.

Sin embargo, en estos tres días de crucero lo esperaban fiestas temáticas y presentaciones en vivo de distintos en el escenario, que se montaron especialmente para esta travesía.

En las primeras imágenes que circularon en las redes sociales, se lo vio al futbolista llegar con un bastón producto de la recuperación a la que está sometido, aunque este no fue motivo para perderse de la fiesta.

Apareció con un look de vacaciones compuesto por un conjunto de camisa y bermuda. El brasileño saludó contento antes de ingresar al crucero, que comenzó su viaje este martes 26 de diciembre y cuya experiencia puede tener más fechas en el futuro.

Con el correr de los días, se compartieron distintos videos de lo que es la experiencia del crucero: fiestas, DJs, cine, teatro, piscinas, parques acuáticos y puro disfrute las 24 horas.

En uno de los videos se ve a Neymar sentado tocando junto a una banda en uno de los sectores del crucero, mientras que un grupo de amigos toma, baila y disfruta alrededor. De repente, se formó una ronda en el centro y distintas mujeres se animan a bailar frente a la estrella del fútbol. Esta escena fue un blanco para las críticas en el mundo del periodismo deportivo, pero un motivo más, de parte de los hinchas, para alabar al astro del fútbol brasileño.

Los videos compartidos en TikTok y X rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales y distintos usuarios destacaron la vida que lleva el futbolista de la selección brasileña. “Uno que la pasa mal es Neymar, claramente si yo fuera Ney viviría como él”, “Qué envidia”, “Por eso siempre se lesiona antes del carnaval de Río”, “Qué crack este tipo”, “Imaginate salir de joda con Neymar es un viaje de ida”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de X.

Cabe destacar que este primer viaje regresará a su punto de partida el próximo viernes 29 de diciembre. Por las imágenes que se compartieron, muchas personas esperan ansiosas por la segunda parte de esta experiencia.

LA NACION