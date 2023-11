escuchar

Neymar es uno de los jugadores de fútbol más reconocidos mundialmente. Debido a su particular manera de jugar, sumado a sus acciones fuera del campo de juego, el astro brasileño es noticia por todo lo que rodea a su persona y más aún cuando una acción suya trasciende en las redes sociales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Sin poder estar dentro de un terreno de juego debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda que sufrió en el partido contra Uruguay, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas, Ney decidió tomarse la recuperación con calma, sin hacer esfuerzos denodados que podrían alargar su recuperación.

El momento en el que se lesionó Neymar frente a Uruguay PABLO PORCIUNCULA - AFP

Una prueba de que su estado de ánimo es óptimo es su semblante sonriente en cada imagen que postea en su cuenta de Instagram, donde tiene 213 millones de seguidores. Por esa misma vía, en las últimas horas, el actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita subió una Storie donde se observa un drástico cambio de look por el cual decidió raparse completamente su cabellera.

Con el texto: “New look. Domingouuuu”, el delantero le sumó un emoji de risas para atenuar el impacto que pudo generar en su comunidad al verlo con este nuevo peinado, que no es usual en sus últimos años. A raíz de esto, los propios fanáticos bancaron la iniciativa del exjugador del FC Barcelona y París Saint Germain al darle el visto bueno como el propio protagonista lo hizo en la imagen levantando su dedo pulgar.

Neymar mostró su cambio de look en su cuenta de Instagram Instagram (@neymarjr)

Cabe destacar que Neymar, desde el momento de su lesión en el estadio Centenario de Montevideo, hasta el día de la fecha pasó por una operación compleja para restaurar la zona dañada y tendrá un tiempo aproximado de recuperación de 10 meses, lo que incluirá un periodo de rehabilitación de su rodilla, sumado a entrenamientos intensivos para volver a estar en forma futbolística para la competencia de alto rendimiento.

De esta manera, según los plazos médicos y la predisposición de Neymar de cumplir todos los procesos correspondientes, el atacante de 31 años se perdería la próxima Copa América del año 2024, la cual comenzará en junio en los Estados Unidos y se extenderá durante un mes.

Este dolor de cabeza no solo le significará a Neymar un largo periodo fuera de las canchas, sino también una complicación para Fernando Diniz, entrenador de la selección de Brasil, quien deberá mover piezas en lo táctico y estratégico para solucionar la ausencia de uno de los jugadores más importantes del país, que marcan la diferencia, y hacer crecer el rendimiento colectivo de todo el conjunto.

En contrapartida, para beneficio de la selección argentina, Lionel Scaloni tendrá una preocupación menos para el enfrentamiento del próximo martes 21 de noviembre contra la Verdeamarela, en condición de visitante, donde los dos equipos disputan el liderazgo de las Eliminatorias y pondrán todo lo mejor que tengan a disposición para un enfrentamiento histórico entre los dos elencos más importantes en América del Sur que buscarán clasificarse cuanto antes al próximo Mundial.