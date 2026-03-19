La final de MasterChef Celebrity 2026, en vivo: el rating y quién ganó, ¿la Reini o Ian?
El reality de cocina de Telefe llegó a su etapa decisiva y los fanáticos están expectantes por conocer al gran campeón de la edición 2026: seguí el minuto a minuto
Cuánto rindió la final de MasterChef Celebrity este miércoles
La primera parte de la gran final del reality de cocina, que se llevó a cabo este miércoles, lideró la franja y llegó a los 17 puntos.
El emotivo momento en que Donato de Santis anunció su salida de MasterChef
El reconocido chef reveló este miércoles que dejará de formar parte de las próximas ediciones de MasterChef, ya que buscará concentrarse en sus proyectos personales de cocina.
Qué otros premios se lleva el ganador
Además del trofeo y los 50 millones de pesos, el ganador obtendrá un regalo de Fravega que incluye el equipamiento completo de cocina y comedor, con electrodomésticos, mesas, sillas, vajilla y decoración.
Cuántos millones de pesos se lleva el ganador de MasterChef Celebrity
Según se anunció este miércoles en el inicio de la final, el ganador del reality de cocina se llevará 50 millones de pesos. “Ian, Reini, les voy a pedir que miren el trofeo, ya no es una meta lejana, ya no es un anuncio al inicio de cada nueva ronda, hoy uno de ustedes dos, el que se consagre ganador de MasterChef Celebrity se llevará ese trofeo y se irá a su casa con la suma de 50 millones de pesos”, dijo emocionada Wanda Nara.
¿Qué evaluan los jurados en la final?
Este miércoles, durante los primeros minutos de la primera parte de la final de MasterChef Celebrity, los chefs revelaron qué es lo que tendrán que tener en cuenta los jugadores a la hora de armar sus respectivos menús de tres pasos en su último desafío de cocina.
“Van a tener que demostrar lo que aprendieron en estos seis meses de programa”, explicó Damián Betular; a lo que Germán Martitegui sumó: “Un menú no es lo mismo que un plato. Tienen que expresar quiénes son ellos mismos”.
Quién gana MasterChef Celebrity, según las encuestas
A horas del comienzo de la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe), las redes sociales ya tienen a un favorito. La encuesta que hizo en Instagram la cuenta Mundo Famosos da como ganador, hasta el momento, a Ian Lucas con el sesenta por ciento de los votos.
Cómo ver en vivo la segunda parte de la final de MasterChef Celebrity
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe a partir de las 21.30. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, la final también se transmite por streaming. Por un lado está disponible por HBO Max; por otro en YouTube y Twitch por Streams Telefe, donde reaccionarán en vivo Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet.
A qué hora empieza la final de MasterChef Celebrity
Según le confirmaron a LA NACION, hoy la final se trasmitirá a partir de las 21.30 por la pantalla de Telefe. A los pocos minutos de comenzada la edición, finalmente se conocerá quién es el ganador de MasterChef Celebrity 2026.
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