La final de MasterChef Celebrity 2026, en vivo: el rating y quién ganó, ¿la Reini o Ian?

Este miércoles, durante los primeros minutos de la primera parte de la final de MasterChef Celebrity, los chefs revelaron qué es lo que tendrán que tener en cuenta los jugadores a la hora de armar sus respectivos menús de tres pasos en su último desafío de cocina.

“Van a tener que demostrar lo que aprendieron en estos seis meses de programa”, explicó Damián Betular; a lo que Germán Martitegui sumó: “Un menú no es lo mismo que un plato. Tienen que expresar quiénes son ellos mismos”.