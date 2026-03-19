Quién gana MasterChef Celebrity hoy, según las encuestas

La cuenta regresiva ya empezó en MasterChef Celebrity: el reality más visto de Telefe entró en su instancia definitiva con una gran final que se puso en marcha ayer y tendrá su desenlace esta misma noche. En este esperado mano a mano, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentan por el título y varios millones de pesos, mientras que en paralelo las redes sociales ya se anticipan al resultado y las encuestas empiezan a marcar quién es el favorito para esta recta final.

Ian Lucas y Sofía Gonet se disputan el premio y millones de pesos en la gran final de MasterChef Celebrity Prensa Telefe

Tras la salida de Maxi López y Claudio “Turco” Husaín, el reality entra en su tramo decisivo con la segunda parte de la final, que se podrá ver desde las 21.30. Tal y como se dio a conocer, será en esta emisión donde finalmente se revele quién se consagra como el gran ganador de MasterChef Celebrity.

Algunas encuestas posicionan a Ian Lucas como el ganador de la competencia (Captura: Instagram @mundofamososok)

Durante la jornada del miércoles se vivió la primera parte de la final de MasterChef Celebrity, donde los participantes debieron enfrentarse a tres preparaciones clave y destacarse en cada una para acercarse al título.

A partir de ese desempeño, las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones sobre quién podría consagrarse como ganador. En ese contexto, una encuesta reciente de la cuenta de Instagram Mundo Famosos posiciona a Ian Lucas como el principal candidato a quedarse con el primer puesto en la competencia culinaria más importante del país.

Ian Lucas se ganó el corazón del públco a lo largo del reality (Foto: Instagram @ianlucas)

Además, en redes sociales como X abundan los comentarios que apuntan a Ian Lucas como el posible ganador, destacando el sólido recorrido que hizo en MasterChef Celebrity, donde fue creciendo y perfeccionando sus habilidades a lo largo de la competencia.