Quién gana MasterChef Celebrity hoy, según las encuestas
Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentan en la final de este jueves 19 de marzo y los sondeos ya marcan un favorito; qué se sabe
- 2 minutos de lectura'
La cuenta regresiva ya empezó en MasterChef Celebrity: el reality más visto de Telefe entró en su instancia definitiva con una gran final que se puso en marcha ayer y tendrá su desenlace esta misma noche. En este esperado mano a mano, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentan por el título y varios millones de pesos, mientras que en paralelo las redes sociales ya se anticipan al resultado y las encuestas empiezan a marcar quién es el favorito para esta recta final.
Tras la salida de Maxi López y Claudio “Turco” Husaín, el reality entra en su tramo decisivo con la segunda parte de la final, que se podrá ver desde las 21.30. Tal y como se dio a conocer, será en esta emisión donde finalmente se revele quién se consagra como el gran ganador de MasterChef Celebrity.
Durante la jornada del miércoles se vivió la primera parte de la final de MasterChef Celebrity, donde los participantes debieron enfrentarse a tres preparaciones clave y destacarse en cada una para acercarse al título.
A partir de ese desempeño, las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones sobre quién podría consagrarse como ganador. En ese contexto, una encuesta reciente de la cuenta de Instagram Mundo Famosos posiciona a Ian Lucas como el principal candidato a quedarse con el primer puesto en la competencia culinaria más importante del país.
Además, en redes sociales como X abundan los comentarios que apuntan a Ian Lucas como el posible ganador, destacando el sólido recorrido que hizo en MasterChef Celebrity, donde fue creciendo y perfeccionando sus habilidades a lo largo de la competencia.
- 1
Maxi López: su paso por MasterChef, la reconciliación con Wanda, su regreso al país con su familia y los nuevos proyectos
- 2
Una decisión inesperada: las reacciones de Vernaci y Lizy Tagliani tras quedar fuera de Pop Radio
- 3
Momi Giardina expuso un romance de Sofi Martínez y la periodista reaccionó: “Traidora”
- 4
El fuerte descargo de Cande Molfese tras recibir críticas constantes por su apariencia física: “Son todas mujeres”