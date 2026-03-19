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Los memes más divertidos de la final de MasterChef Celebrity

A través de las redes sociales, los usuarios compartieron sus reacciones sobre la primera parte de la final del reality de cocina más famoso del país

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Los mejores memes de la final de MasterChef Celebrity 2026
Los mejores memes de la final de MasterChef Celebrity 2026(Foto: Redes Sociales)

Este miércoles 18 de marzo se llevó adelante la primera parte de la final de MasterChef Celebrity (Telefe), en la que Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentaron por última vez para poder coronarse como el mejor cocinero de la edición.

Para esta instancia, los jurados les pidieron a los participantes que armaran un menú de tres pasos en el que pudieran relucir todos los conocimientos que aprendieron día tras día en el reality. El mismo debía contar con una entrada, primer plato y postre, todo con un hilo conductor, y ser elaborado en solo 120 minutos.

Como beneficio exclusivo de la final, Wanda Nara también anunció que los jugadores podrían ingresar al mercado todas las veces que fueran necesarias para poder abastecerse de todos los ingredientes necesarios para preparar sus deliciosos platillos.

El ganador se conocerá el jueves 19 de marzo
El ganador se conocerá el jueves 19 de marzo Adrian Diaz Bernini

Una vez empezada la competencia, en el estudio estuvieron presentes para acompañar a los finalistas sus excompañeros, jugadores de otras temporadas, como es el caso de Claudia Villafañe -que se consagró como la primera campeona en 2021-, y sus seres queridos.

Ian Lucas en pleno desafío (Foto: Prensa Telefe)
Ian Lucas en pleno desafío (Foto: Prensa Telefe)Adrian Diaz Bernini

Y, como era de esperarse, mientras la expectativa crecía minuto a minuto en la primera parte de la gran final, en redes sociales los usuarios no pudieron dejar de opinar sobre quién creían que debía ganar y reaccionar con divertidos memes a los distintos momentos del programa de este miércoles.

La Reini en plena preparación de su pure de humita (Foto: Prensa Telefe)
La Reini en plena preparación de su pure de humita (Foto: Prensa Telefe)Adrian Diaz Bernini

Los mejores memes de la final

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