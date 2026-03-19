Los memes más divertidos de la final de MasterChef Celebrity

Este miércoles 18 de marzo se llevó adelante la primera parte de la final de MasterChef Celebrity (Telefe), en la que Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se enfrentaron por última vez para poder coronarse como el mejor cocinero de la edición.

Para esta instancia, los jurados les pidieron a los participantes que armaran un menú de tres pasos en el que pudieran relucir todos los conocimientos que aprendieron día tras día en el reality. El mismo debía contar con una entrada, primer plato y postre, todo con un hilo conductor, y ser elaborado en solo 120 minutos.

Como beneficio exclusivo de la final, Wanda Nara también anunció que los jugadores podrían ingresar al mercado todas las veces que fueran necesarias para poder abastecerse de todos los ingredientes necesarios para preparar sus deliciosos platillos.

El ganador se conocerá el jueves 19 de marzo Adrian Diaz Bernini

Una vez empezada la competencia, en el estudio estuvieron presentes para acompañar a los finalistas sus excompañeros, jugadores de otras temporadas, como es el caso de Claudia Villafañe -que se consagró como la primera campeona en 2021-, y sus seres queridos.

Ian Lucas en pleno desafío (Foto: Prensa Telefe) Adrian Diaz Bernini

Y, como era de esperarse, mientras la expectativa crecía minuto a minuto en la primera parte de la gran final, en redes sociales los usuarios no pudieron dejar de opinar sobre quién creían que debía ganar y reaccionar con divertidos memes a los distintos momentos del programa de este miércoles.

La Reini en plena preparación de su pure de humita (Foto: Prensa Telefe) Adrian Diaz Bernini

Los mejores memes de la final

Los hacían correr y el mercado queda abierto



Wanda y el jurado #MasterChefCelebrity#MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/ucYijuqWts — 𝒀𝒂𝒎𝒊_𝒎𝒍𝒘 (kit connor version) 🩷 (@yami_mlw) March 19, 2026

#MasterChefCelebrityArgentina #MasterChefCelebrity

Empezó la primera parte de la final, que obviamente como todo reality de Telefé, no termina hoy tiene cero emoción y expectativa.... pic.twitter.com/nkwq7I0Td2 — ChinaSuarez (@sangreputanesca) March 19, 2026

Ya me hartó #MasterChefCelebrityArgentina hasta en la final rompen con la publicidad interminable carajo mierdaaa pic.twitter.com/LctRAuUebY — Lili 🇦🇷❤ (@lieli_lch) March 19, 2026

Tengo la impresión de que este programa final de MCC, lo van a dividir en 30 partes porque recién están presentando a los finalistas...#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/ETgEOyg89U — HazBur/UlRem 💜🔥 (@marulii_91) March 19, 2026

yo viendo el paso de ian y la reini que preparon los de producción #MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/j2fMxsoKJq — bel (@beltranaaaa) March 19, 2026

#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityArgentina

Estan los ex participantes de esta temporada PERO QUE HACE AHÍ CLAUDIA VILLAFAÑE pic.twitter.com/qcYul3PPGM — Facu!😎 (@FaquCazon_) March 19, 2026

COMO VAS A TRAER A UNA ABUELA?! COMO VA A ESTAR CON LA ÚNICA MEDALLA DE IAN?!#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/HizAeQn5wj — 𝒀𝒂𝒎𝒊_𝒎𝒍𝒘 (kit connor version) 🩷 (@yami_mlw) March 19, 2026

#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityArgentina

CHE NO ESTARÍA DISFRUTANDO LA FINAL ESTOY ASÍ DESPUÉS DE ESCUCHAR A DONATO DECIR QUE ESTA ES SU ÚLTIMA TEMPORADA EN MASTERCHEF pic.twitter.com/Ofh18BoiaD — Facu!😎 (@FaquCazon_) March 19, 2026

Quien ocupara el lugar del tano el proximo programa maru??????? Te vamos A extrañar tano. #MasterChefCelebrityArgentina pic.twitter.com/Eqb3xQvJnf — Tony-z (@tomasneo) March 19, 2026