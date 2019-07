La fiscalía pidió 35 años de prisión para Cristian Aldana

El músico volvió a ser expulsado de la audiencia por su comportamiento Fuente: RollingStone - Crédito: Javier Heinzmann

El fiscal Guillermo Pérez La Fuente pidió 35 años de cárcel para Cristian Aldana por seis de los siete casos que se le imputan por abuso sexual y corrupción de menores. Para el séptimo caso pidió la absolución por falta de pruebas.

El músico no escuchó el pedido de pena del agente del Ministerio Público Fiscal porque otra vez interrumpió la audiencia a los gritos. Como en el audio que compartió a través de las redes sociales de la banda, el líder de El Otro Yo reclamó que se siente torturado, que la Cámara de Casación no hace lugar a sus pedidos de indefensión y que no considera que sea un juicio justo.

Además de la defensora oficial que tiene Aldana, Cecilia Durand, desde que su abogado privado renunció, el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 pidió un nuevo refuerzo, el abogado Fernando Robio, quien ayer dijo en la audiencia que le había explicado que no podía interrumpir así el juicio, que lo iban a expulsar. Como todas las últimas audiencias, el escándalo del músico obligó al juez Rodolfo Goerner a expulsarlo de la sala y fue ahí donde sacó otra vez el cartel de "sin defensa no hay juicio".

"El objetivo de Aldana es que los medios lo fotografíen con ese cartel", señaló el fiscal Pérez La Fuente antes de dar inicio a su alegato, que había comenzado el jueves pasado. Con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), el fiscal pidió 35 años de prisión por considerar que hay pruebas suficientes para considerar que hubo delito de abuso sexual por haber sido gravemente ultrajante, con acceso carnal y reiterado en el caso de seis de las denunciantes. En el caso del séptimo caso consideró que la mujer fue violentada, pero que lo que vivió no se enmarca dentro de esos delitos, por eso lo separa del resto y pide la absolución de Aldana por ese último relato.

Tanto el fiscal como la querella de las víctimas señalaron como principal prueba el peritaje psicológico y psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense al músico. "En base al psicodiagnóstico practicado puede informarse que el Sr. Aldana presenta trastorno de la personalidad compatible con rasgos antisociales, se encuentra adaptado a la realidad y sin emergencia de patología psíquica aguda en curso". Los peritos dijeron en su informe que no presenta indicadores psicopáticos y que muestra en las relaciones interpersonales un "carácter superficial, borramiento de la diferencia generacional y escasa diferencia del género con aspectos a nivel psico-sexual que denotan conflictos y una modalidad de satisfacción regresiva".

El fiscal alegó hoy durante una hora y media, sumada a las cinco del jueves pasado, donde remarcó las maniobras permanentes de dilación del músico, detalló cómo sus garantías procesales estuvieron cubiertas, cómo las víctimas no pudieron estar en el juicio a causa de la estrategia de defensa, y analizó las canciones de El Otro Yo como prueba de las conductas de Aldana. No encontró ningún atenuante a los delitos que se le imputan.

Después de un cuarto intermedio, la audiencia se retomó a las 14:30 donde el músico terminó su declaración indagatoria. Allí rechazó todos los cargos que se le imputan, habló sobre las relaciones con las denunciantes, habló de la posición política de ellas, y que el juicio que enfrenta era político. El jueves continuará su declaración.

En la última audiencia, el fiscal Sebastián Da Vita, integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa, había pedido 40 años de cárcel para Aldana al no encontrar atenuantes, y la querella privada de una de las denunciantes, 20 años de cárcel.

Ayer se venció el tiempo para que Aldana presente un nuevo abogado privado. Con sus nuevos abogados oficiales tiene que encarar los alegatos de la defensa y llegaría el final del juicio. Ayer a última hora, el tribunal le rechazó los careos y la presentación de nuevos videos por su conducta y porque considera que hay maniobra dilatoria rumbo a la sentencia, que es inminente.