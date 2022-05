La foto de Antonela Roccuzzo que causó sensación por un llamativo detalle en su look

Antonela Roccuzzo compartió una publicación en su cuenta de Instagram que fue muy elogiada por sus fanáticos. La empresaria se mostró junto a su esposo, el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, en una foto en la que ambos visten elegantes y a punto de salir a un evento de una ONG que apoya el club.

La publicación de la pareja llamó la atención por la forma en la que ambos posaron para la cámara, mientras la empresaria “modeló” el look chic que usó para una gala de recaudación de la ONG For Hope Asociation. En la postal que fue sacada en la intimidad de su hogar, Anto se dejó ver con un pantalón estilo cigarette de tiro alto y color melón. Combinó el look con un top blanco con apliques brillantes en los tirantes y el ruedo. Como complemento del outfit optó por unas sandalias estilo Adele, en tono violeta, con motivo de piel de serpiente y algunos detalles llamativos.

Según señala la compañía portuguesa Farfetch, que comercializa “bienes de lujo”, este estilo de zapatos tienen “acabado metalizado, efecto de piel de serpiente, plantilla de piel con logo, tacón stiletto alto, cierre con lazo en el tobillo y puntera cuadrada, con material de cuero”.

El precio de las sandalias, según figura en la página oficial es de 770 euros y los zapatos fueron diseñados en Italia. Para combinar las Adele, Antonela completó el look con un bolso de mano color violeta de piel, cuyo precio ronda los 600 euros en el Viejo Continente.

A su lado, y con el mismo estilo elegante y refinado, la acompañó Messi. El capitán de la selección argentina vistió un traje negro con camisa blanca de centro, con zapatos de vestir. El rosarino apareció en dos de las tres postales y en ambas mira fijamente a la cámara. En las fotos, Antonela se mostró descontracturada y divertida, mientras miraba enamorada a su marido que se mantiene en una posición seria, como cuando posa junto a los planteles de fútbol.

La empresaria también aprovechó el momento y la euforia de la salida en pareja para compartir un video en las stories de su Instagram en donde se la ve en el living de su casa mientras modela el look casual. La mamá de Thiago, Mateo y Ciro se filmó frente al espejo para revelar por completo su outfit chic.

Tras la publicación en su feed en la que solo acompañó con tres corazones, sus amigos y fanáticos elogiaron a la pareja debajo de las postales que ya superaron el millón de likes en pocas horas. “Buena facha”, escribió Sergio “Kun” Agüero. “Sos lo más”, agregó Sofía Balbi, la esposa del futbolista uruguayo Luis Suárez.

Por su parte Elena Galera, la esposa del mediocampista del Barcelona, Sergio Busquets, le dedicó algunos emoticones de corazones y fueguitos. “So cute [Tan lindos]”, escribió su amiga íntima Daniella Semaan, pareja del futbolista Cesc Fabregas. “Divinos”, añadió la modelo Evangelina Anderson.

Si bien la pareja no reveló hacia donde se dirigían, desde la cuenta @forhope_association, una OGN sin fines de lucro compartieron un video donde se ve a los futbolistas del PSG junto a sus esposas durante una gala de recaudación.