Nicole Neumann tuvo un inesperado acercamiento con Mica Viciconte, gracias a Luca Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron juntos durante varios años y, de su amor, nacieron Indiana, Allegra y Sienna. Como suele suceder en muchos casos, cuando la relación llegó a su final fue cuestión de tiempo que los conflictos comenzaran a surgir. Estos solo aumentaron cuando él empezó una relación con Mica Viciconte, a quien su ex demostró no querer ni un poco. Sin embargo, los tres llegaron a un punto intermedio y, como signo de esta tregua, la modelo tuvo un inesperado gesto luego del nacimiento de Luca Cubero.

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron juntos durante diez años Archivo

A lo largo de los últimos años, las polémicas de Nicole Neumann vs Fabián Cubero y Mica Viciconte se ubicaron entre los temas más debatidos en los medios. La primera ficha de dominó que desató el gran enfrentamiento fue que, luego de una década juntos, el final de la relación de la modelo y el exfutbolista no se dio bajo los mejores términos. Según trascendió tiempo después, cuando anunciaron que no estaban juntos ya llevaban varios meses separados a pesar de convivir bajo el mismo techo.

Ese tenso rompimiento se trasladó a todos los acuerdos que debieron hacer en relación no solo al divorcio tino también a sus tres hijas, quienes quedaron en el medio de una guerra que parecía no terminar nunca. Esto aumentó cuando, tiempo después, el exVélez se puso de novio con Viciconte quien, de acuerdo a Neumann, maltrataba a las niñas cada vez que iban a su casa.

La tensión era tan grande que, incluso, las peleas fueron llevadas al ámbito mediático en donde los tres se dedicaban duros mensajes a través de programas de televisión. Así pasaron los años entre bozales legales, denuncias de gritos y maltratos y muchos escándalos.

Indiana, Sienna y Allegra visitaron la clínica donde se encuentra su hermano Luca Foto: Instagram @micaviciconte

No obstante, en el último tiempo llegaron a un punto de calma -quizás aparente- en el que tanto Nicole como Poroto están más enfocados en sus vidas personales que en el desagrado que sienten el uno por el otro. Él fue padre nuevamente y, por su parte, ella se encuentra en una feliz relación con Manuel Urcera. Sumado a esto, Indiana, Sienna y Allegra demostraron varias veces que le tienen un gran cariño a Mica, lo cual ayudó a poner paños fríos en la situación.

De todas formas, esto no significa que ahora compongan una gran familia feliz. Por el contrario, la jurado de Los 8 escalones del millón (eltrece) siempre evitó hablar del nuevo hijo de su exmarido y, cada vez que le preguntaban por el tema, no disimulaba su molestia. Asimismo, aseguró que no estaría en Argentina para la fecha del nacimiento y expresó que, si las tres niñas querían ir a conocer a su medio hermano a la clínica, tendrían que ir con su padre porque ella no las iba a llevar.

El impensado gesto de Nicole Neumann tras el nacimiento de Luca Cubero

Las tres niñas fueron a visitar al más chico de la casa un par de días después del parto ya que todas se encontraban de viaje para la fecha indicada. Sin embargo, una vez allí demostraron una gran felicidad y tanto Mica como ellas compartieron muchas fotos del momento en sus redes sociales. Como signo de una especie de tregua, Nicole le dio like a un posteo de Indiana Cubero en donde mostraba la cara de Luca en primer plano. Asimismo, su hermana Geraldine Neumann dejó un tierno comentario en la misma publicación. Quizás, el recién nacido logrará extender la paz dentro del polémico grupo familiar.