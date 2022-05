El “palito” de Gimena Accardi tras el incómodo momento que vivió durante una entrevista en Salta

Gimena Accardi vivió un tenso momento en Salta. En el marco de la gira de la obra teatral Una semana nada más, junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas fueron entrevistados por el programa local Sector Vip (El 10 TV), y la conductora le preguntó a la actriz sobre la maternidad, lo que la llevó a retirarse del lugar con una notable incomodidad. El video del momento se viralizó y las opiniones al respecto fueron cruzadas. Sin mencionar puntalmente el tema, la ex Casi Ángeles habló sobre el profesionalismo en el periodismo y sobre preguntas “buena leche”.

“Que se repita cuando quieran y quiero decir que me gusta venir a la tele y dar notas, siempre contesto lo que me preguntan, con buena intención, con amor, con buena leche y con periodistas que no te engañan, te llevan a una nota y te hacen hablar”, expresó Gimena Accardi tras finalizar una extensa entrevista en Los Ángeles de la Mañana (América). Sin hacer mención especifica al escándalo que la tuvo como protagonista, decidió hacer este descargo en vivo.

Gimena Accardi en LAM

El miércoles por la tarde, comenzó a circular un fragmento de una entrevista que el programa salteño Sector Vip le realizó al elenco de Una semana nada más. La periodista Laura Ibáñez le hace preguntas a los actores y, ante la buena reacción de todos, luego se dirige solo a Gimena y lanza: “¿Cuándo van a ser padres? ¿Están buscando?”. De inmediato, la actriz hizo un gesto de sorpresa y se retiró del lugar. En ese entonces, tanto Vázquez como Rojas se mostraron molestos e indicaron frente a cámara que era una pregunta muy íntima.

Luego de este momento, la entrevista terminó y fue en medio de un escándalo, según relató Ibáñez, que se retiró del lugar luego de que los actores la increparán al indicarle que fue irrespetuosa con su pregunta. Si bien recibió las disculpas del elenco, indicó que se sintió humillada.

Gimena Accardi

Por su parte, Accardi no se refirió a esta entrevista en la que vivió un momento además de incómodo, doloroso ya que la entrevistadora refirió a un sensible tema para ella, que en 2013 perdió un embarazo y desde entonces, maneja con gran hermetismo su relación con la maternidad. Asimismo, si destacó la profesionalidad de ciertos periodistas, tras una posterior charla en LAM.

Gimena Accardi sobre su actual relación con la China Suárez

Tras más de diez años de amistad, Gimena Accardi y la China Suárez terminaron su vínculo cercano en 2016. El distanciamiento se generó luego de la muerte de Santiago, el hermano de Nicolás Vázquez. En medio de la dolorosa e inesperada pérdida, la pareja no habría recibido el apoyo esperado por la ex Casi Ángeles, motivo por el cual decidieron terminar con la estrecha relación que los unía.

Luego de esa determinación, los medios estuvieron atentos a las aproximaciones que pudieron darse entre los tres, aunque pocas veces se mostraron cerca. Sin embargo, Accardi señaló que actualmente tiene una buena relación con la actriz, que supo ser una persona muy cercana en su vida.

La China y Gimena Accardi, amigas distanciadas

“No reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas literalmente. Pero está todo bien”, señaló sobre Eugenia, en diálogo con LAM. Asimismo, sostuvo que tiene los mejores deseos para ella y que siente un gran dolor cuando es muy atacada en los medios de comunicación. “Me molesta cuando muchos van solo a uno. A veces pido ‘alguien que la defienda’”, indicó.

Gimena Accardi sobre la China

A pesar de mostrarse muy aliada de la flamante cantante, descartó poder volver a tener un vínculo cercano como el que supo tener. Para ejemplificar su sentimiento al respecto expresó: “Yo creo que es como cuando te separás de un novio y que queda todo bien, pero no volvés. La verdad es que la quiero mucho y le deseo lo mejor y no me gusta que le den tanto. Entiendo, pero que no le den tanto. Sufro”.