La foto que confirma el nuevo romance de La Joaqui: “Mi nuevo yerno”

Luego de que este viernes comunicaran en Intrusos (América TV) algunos detalles desconocidos de la separación de Luck Ra y La Joaqui, y en medio de las versiones que señalan a la artista marplatense con Tiago PZK, la viralización de una fotografía alimentó aún más el escándalo.

La Joaqui y Luck Ra pusieron fin a su relación a finales de julio de 2026 (Foto: Instagram @luckra)

Fue Vanesa Aranda, la madre de El Noba, quien compartió dos sugerentes publicaciones desde su cuenta de Instagram. “Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió la mujer refiriéndose a la mejor amiga de su hijo. Además de musicalizar sus palabras con una canción de la artista, horas más tarde dio prueba de aquello.

La sugerente publicación de la madre de El Noba que confirmó las sospechas sobre el nuevo noviazgo de La Joaqui (Foto: Captura Instagram/@vanesa.aranda)

Desde su perfil, Vanesa mostró una postal en la que estaba parada mientras abraza a La Joaqui y Tiago PZK, quienes estaban sentados y sonreían a cámara. Aquel momento eligió musicalizarlo con “Pica”, el primer tema que la joven grabó junto a El Noba.

Pese a que aquella secuencia llamó la atención para algunos, lo cierto es que la mujer y la rapera siempre mantuvieron un vínculo de madre e hija, sobre todo cuando el joven de 25 años murió en junio de 2022 tras estar varios días internado luego de sufrir un traumatismo de cráneo grave por protagonizar un fuerte choque con su moto.

La madre de El Noba junto a Tiago PZK y La Joaqui (Foto: Captura Instagram/@vanesa.aranda)

Cabe recordar que las versiones sobre el supuesto romance entre la intérprete de “Butakera” y el rapero de 25 años comenzaron cuando Luck Ra publicó un contundente mensaje desde su cuenta de Instagram con el que se defendió de los rumores de infidelidad y apuntó contra su expareja.

La Joaqui habría empezado una relación sentimental con Tiago PZK (Foto: Instagram @elejercitodelam)

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé”, escribió. Además, destacó la importancia que tuvo la cantante en su vida: “Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”.

La respuesta de Luck Ra a la Joaqui en rede sociales (Foto: Instagram @luckra)

Y completó: “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”. Esa última frase rápidamente fue vinculada con Tiago PZK, quien ya había sido visto de paseo con la artista.