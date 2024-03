Escuchar

En los ojos y en la voz de Guillermo Ripoll Rizo se notó la emoción que sintió al hablar de su sobrina. Dos hilos de lágrimas y pausas para aclarar la garganta y retomar las respuestas, aparecieron después de algunas preguntas acerca de una de las mujeres más queridas por los colombianos: la cantante, compositora, bailarina y empresaria Shakira.

Shakira con su tío materno, Guillermo Ripoll Cortesía Guillermo Ripoll

Ripoll es hermano de Nidia del Carmen, la mamá de la cantante barranquillera. “Usted se parece mucho a la señora Nidia...”, le dijo este reportero. “Sí, es verdad. Solo que ella tiene pelo y yo no”, respondió este hombre afable, que tiene a flor de piel el típico humor de la costa Caribe colombiana.

Hace 34 años, este odontólogo, especializado en ortodoncia y ortopedia maxilar, llegó a Pereira a hacer un año rural con el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y, como sucede con muchos foráneos, se radicó en esta ciudad. “Cuando terminé el rural, dije me voy a quedar un año más y al año nació mi hijo, fue creciendo la familia y me quedé. Las puertas se abrieron y monté mi consultorio y después mi clínica”, señaló.

Shakira en una fiesta familiar. De amarillo a la derecha El Tiempo/Colombia

Los recuerdos de la infancia de la cantautora están frescos en la memoria de su tío pereirano por adopción. La rememora en las fiestas de cumpleaños y de Navidad y Año Nuevo de la familia del padre de Shakira, William Mebarak Chadid, y de la familia Ripoll.

Cuando Shakira era una niña, Ripoll estudiaba odontología en México y en las vacaciones se reunía con su familia en Barranquilla. Para él, son inolvidables las primeras canciones que compuso Shakira. “‘Tío, ven y te canto, pero me das tanto (dinero)’, me decía y me cantaba ‘Gafas Oscuras’ y otras que ella, siendo una niña, componía”, dijo.

Shakira compuso ‘Gafas Oscuras’ cuando tenía ocho años de edad. Esa es una de las canciones del primer álbum de la cantante, titulado ‘Magia’, que se lanzó en 1991 cuando ella tenía 14 años. Otras canciones, escritas por la barranquillera, en esa primera producción musical son ‘Magia’ y ‘Esta noche voy contigo’. De ese álbum solamente se vendieron mil unidades.

Una anécdota inolvidable: “Cantaba como una cabra”

La famosa anécdota protagonizada por un profesor de música que rechazó a Shakira cuando quiso entrar al coro del colegio, la recuerda con risa Ripoll. Con su mejor acento costeño, que no ha perdido a pesar de que lleva más de tres décadas en el Eje Cafetero, afirmó que ese maestro nunca imaginó que la niña que, según él, cantaba “como una cabra”, se iba a convertir en la reina del pop latino.

Shakira (de vestido amarillo) en una fiesta infantil El Tiempo

En ese momento Shakira estudiaba segundo bachillerato en el colegio La Enseñanza, en Barranquilla, y le encantaba cantar con sus amigas. Resaltaba entre ellas por su fuerte e inconfundible vibrato.

Además de componer y cantar sus canciones, a Shakira le gustó bailar desde que era una niña de cuatro años. La danza del vientre, un baile típico árabe, se metió en su cuerpo desde cuando lo vio por primera vez, y más de 40 años después, aún hace parte de sus coreografías. Ese baile es, además, un homenaje a su padre, un neoyorkino de origen libanés a quien adora.

Mostrando dos fotografías de una fiesta infantil de la familia, Ripoll describió a Shakira como una niña alegre, vivaz, extrovertida, a quien le gustaba demostrar su talento para el canto y el baile.

El concierto de Shakira en Pereira

A los 18 años de edad, Shakira ya se había encaminado en su carrera musical. En 1995 publicó su primer álbum de estudio oficial, titulado ‘Pies descalzos’, el cual había grabado un año antes. De ese álbum surgieron seis sencillos que la dieron a conocer Estados Unidos e Hispanoamérica entre 1995 y 1997: ‘¿Dónde estás corazón?, ‘Estoy aquí’, ‘Un poco de amor’, ‘Pies descalzos, sueños blancos’, ‘Antología’ y ‘Se quiere, se mata’. El álbum ‘Pies descalzos’ alcanzó ventas por más de 4 millones de copias.

Al año siguiente de lanzar el exitoso álbum ‘Pies descalzos’, Shakira realizó una gira nacional de conciertos con el cantante puertorriqueño Ricky Martin. El 10 de abril de 1996, la gira ‘Pies descalzos’ llegó al estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira. Ripoll, emocionado, asistió con familiares a ver su sobrina.

Esa noche, al ver cantar a Shakira, la mente de Ripoll viajó a momentos inolvidables, como cuando le cambió el primer cheque que la cantante recibió como pago de un concierto en la discoteca Night Mare, de Pereira, o cuando le enseñó a conducir en un Oldsmobile Omega modelo 76, carro que después fue el primero que tuvo Shakira en su vida.

Pero lo que más lo conmovió al ver esa noche en la tarima a su sobrina, junto a un imberbe Ricky Martin, fue el momento en que ella, siendo apenas una quinceañera, se llevó el reconocimiento a la mejor intérprete del Festibuga 1992. Él y la cantante, quien en ese entonces lucía una bella cabellera negra, llegaron a la ‘Ciudad Señora’ en una camioneta conducida por Ripoll.

La carrera de Shakira despegó

A finales de la década de los 90′s la carrera de Shakira se disparó definitivamente. En 1998 lanzó su segundo álbum de estudio, titulado ‘¿Dónde están los ladrones?’. ‘Ciega, sordomuda’, ‘Tú’ y ‘Ojos así’ se convirtieron en ‘hits’ en Latinoamérica, Estados Unidos y en países europeos como Francia y Suiza.

Debido al despegue de la carrera de Shakira, los encuentros con su tío se hicieron más esporádicos. “Cuando la persona está empezando, tú tienes el contacto más cerca. Cuando la persona va creciendo, por sus compromisos, hay un aislamiento. Pero cuando nos encontramos (Shakira y él) en Barranquilla o en Miami; o de pronto nos hacemos una llamada, es como si nos hubiéramos visto ayer”, explicó Ripoll.

El último encuentro que el doctor Ripoll tuvo con Shakira fue en septiembre del año pasado, en Miami, Estados Unidos, con motivo del cumpleaños de él. Shakira se estaba preparando para participar en los Premios Billboard.

Shakira tenía 15 años cuando se presentó en Festibuga El Tiempo/Colombia

“Piqué a nosotros nos trató muy bien, con respeto y cariño”

Acerca de la sonada separación de Shakira y Gerard Piqué, Ripoll afirmó que alrededor de este hecho ha habido “show mediático y de redes sociales”, y lo más chistoso es que ella, como muchos artistas, casi no ve noticias. Dijo que a ese tema le meten mucho “picante” y muchas informaciones que salen son pura “bomba”, no son verdad.

De Piqué dijo que es una “persona súper agradable, muy familiar; a nosotros nos trató muy bien, con respeto y cariño. Es un buen papá, que se comunica permanente con sus hijos”.

Además de ‘Gafas Oscuras’, que le trae tantos recuerdos de la infancia de Shakira, la canción preferida de su sobrina para Ripoll es ‘Hay amores’, el bolero que ella compuso con el brasileño Antonio Pinto y que fue la banda sonora para la película ‘El amor en los tiempos de cólera’. Cuando se toma unos vinos con su esposa, Ripoll escucha ese bolero.

El odontólogo Guillermo Ripoll Rizo, tío materno de Shakira, al frente de su consultorio El Tiempo/Colombia

¿Qué siente ser el tío de Shakira? La emoción de Ripoll llegó a su punto más alto e hizo un esfuerzo para no llorar. “Esa pregunta… para mí me siento… primero que todo... ella es una persona que ha hecho bastante por los niños y la educación. El corazón se pone muy henchido. Ella ha compartido su éxito con los niños, ha hecho colegios y ha estado pendiente de su fundación (Pies Descalzos), no la ha dejado caer y la sigue proyectando. Shakira ha logrado todo con esmero, trabajo, respeto, dedicación, me siento muy orgulloso”.

