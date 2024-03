Escuchar

Luego del anuncio del lanzamiento de un nuevo disco, a través de las redes sociales más convencionales, Shakira elige su canal de Whatsapp para dar más detalles sobre lo que será su flamante producción discográfica, Las mujeres ya no lloran. “Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, e scribió en su flamante canal de WhatsApp, junto con el repertorio del álbum.

“La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia. Las mujeres ya no lloran es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. Cuatro portadas y 16 temas. Durante meses trabajamos con Jaume de Laiguana en estas cuatro ediciones; diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí, la pasión; el zafiro, la vulnerabilidad, y el diamante, la fuerza y la resiliencia”.

Junto con estos textos se ve una fotografía de la cantante con lo que parece una edición en vinilo de su novedad y luego, en otra publicación, la contratapa, donde aparece la lista de temas que lo integrarán: “Puntería” es el tema con Cardi B, que abrirá el álbum. En el segundo track aparece “La fuerte”, una nueva colaboración con Bizarrap, (luego del éxito BZRP Music Session #53, que estrenaron a principios de 2023). Más tarde se escucharán “Tiempo sin verte”, “Cohete”, colaboración con Raw Alejandro, “(Entre paréntesis)”, con Grupo Frontera, “Cómo, dónde y cuándo”, “Nassau”, “La última”, “Te felicito” (otra con Rauw Alejandro), “Monotonía” con Ozuna, “BZRP Music Session Vol. 53″, “TQG”, que es una especie de secuela en feat. con Karol G, a partir de la letra del tema con Bizarrap, “Acróstico” con sus hijos Milan y Sasha, “Copa vacía” con Manuel Turizo, “El jefe” con Fuerza Regida y, por último, una versión remix de la “BZRP Music Session Vol. 53″, creada nada menos que por Tiesto.

Shakira anticipó las canciones de su nuevo álbum

El segundo track de este disco, “La fuerte”, de algún modo había sido spoileado por Bizarrap, cuando el productor argentino recibió un Premio Lo Nuestro, semanas atrás. Al subir al escenario del Kaseya Center en Miami, “El Biza” dijo: “Muchas gracias, entiendo que este premio es votado por el público, así que se lo quiero dedicar a la gente, a Shakira, que le agradezco por abrir su corazón en mi estudio. Es impresionante todo lo que generó esta canción este año -dijo por la BZRP Music Session Vol. 53- y estoy muy orgulloso de trabajar con ella. (...). Seguramente, muy pronto se viene algo que trabajamos con ella también, nuevo (...). Le quiero mandar un saludo muy grande, es una gran inspiración para mí, y también felicitar a todos los ternados a Canción del Año que son artistas impresionantes. Muchísimas gracias y gracias al público”, dijo el productor.

Shakira anunció que su nuevo álbum se lanzará el 22 de marzo (Fuente: Instagram/@shakira)

A mediados del mes pasado Shakira anunció la salida del disco y de una gira, que podría tener paradas en estadios importantes. Su último álbum fue estrenado seis años atrás, en mayo de 2017. Se llamó El dorado, contó con temas como “Chantaje”, “Me enamoré” y “Amarillo”, y una larga lista de invitados famosos: Maluma (en “Chantaje” y “Trap”), Nicky Jam (en “Perro fiel”), Carlos Vives (en “La bicicleta”) y Prince Royce (en “Deja vu”), entre otros.

En ese tiempo, la vida de Shakira era otra. Incluso, en las canciones se podían encontrar guiños al amor de pareja y a su vida junto al futbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. De algún modo, Las mujeres ya no lloran vuelve a tener a Piqué como disparador, aunque por motivos totalmente diferentes. Como ella misma lo explicó en sus redes, desde las últimas semanas, la colombiana ha hecho catarsis en torno a su separación de Piqué, con varias de las canciones que escribió en el último año y medio, y que quedarán plasmadas en esta producción.

Como se sabe, el título de este álbum refiere a la canción que creó junto con Bizarrap: Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Seguramente, a medida que la fecha del lanzamiento se acerque habrá más pistas sobre el lanzamiento de esta estrella del pop. Semanas atrás, desde su cuenta de Instagram también compartió fotografías de su disco y un texto donde también reflexionó sobre estos últimos años.

LA NACION