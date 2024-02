escuchar

La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz radicó en el rodaje del videoclip de “La tortura”, la aclamada colaboración que los dos artistas protagonizaron en 2005. El español y la colombiana mantuvieron desde entonces el contacto y demostraron que la complicidad y la química que los unió hace casi 20 años aún sigue intacta. En las últimas horas, ella posteó el divertido momento que vivió con su colega en la peluquería y mostró el resultado a sus fans.

“Dicen que tras ‘La tortura’ viene la calma. En nuestro lenguaje, es un ‘Te lo agradezco, pero no’”, escribió Alejandro Sanz en su Instagram, a modo de homenaje por el aniversario del lanzamiento de la segunda colaboración con la cantante colombiana. “Cumplimos 17 años, Shaki. Sigamos bailando la vida y, sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, subrayó.

Shakira y Alejandro Sanz mantienen una amistad de años Instagram/alejandrosanz

Shakira y Sanz se volvieron muy unidos prácticamente desde su primer encuentro laboral y también se apoyaron en los difíciles momentos, como lo fue la separación de la cantante de Gerard Piqué.

El 13 de febrero, en la previa de San Valentín, los artistas disfrutaron de una tarde de peluquería y compartieron el divertido momento a través de sus stories de Instagram, donde acumulan millones de seguidores. “Así si me gusta ir a la pelu”, advirtió la oriunda de Barranquilla, a lo que su amigo respondió con humor: “Me va a cambiar el look. Soy como su muñequito, que me va cambiando cositas”.

Mientras se encontraban recostados en el sillón del salón y les lavaban el cabello, mostraron su complicidad y protagonizaron un divertido intercambio de palabras y risas. “Te tienes que dejar guiar de mí. Soy tu asesora”, aseveró Shakira. Al escucharla, Sanz le respondió: “Vas para eso, ya”. Pasado ese intercambio, la cantante sentenció: “Si hay alguna reclamación de tus fans, es conmigo”.

El resultado del look de Alejandro Sanz sorprendió a sus fans

“Chicas, se los he dejado divino”, escribió Shakira en una imagen en la que mostró el resultado del look de Alejandro Sanz después de pasar por las manos de los estilistas. “¡Me encanta! ¡Qué lindo! Míralo, qué carita de malo que tiene”, dijo ante la cara divertida del español, que no podía contener la risa.

La sorpresa que le dio Alejandro Sanz a su hija Manuela

En los últimos días, Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz se graduó en México mientras el cantante se encontraba en España. Para sorprenderla en su fecha especial, decidió hacerle creer que no asistiría y, después, aparecer de repente.

El cantante compartió en su perfil de Instagram el emotivo video que recopiló el momento, en el que le envió un mensaje a su hija previo a entrar en la sala de graduación. “¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?”, escribió. Al instante, la joven comenzó a llorar de la emoción.