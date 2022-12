La fuerte revelación de Carmen Barbieri que sorprendió a Ángel de Brito: “Hace poco se lo conté a Fede”

escuchar

El viernes por la noche, Carmen Barbieri dio el presente en el estudio de América y protagonizó un mano a mano con Ángel de Brito, el conductor de LAM. A pesar de que la capocómica es parte de la farándula argentina desde mediados de la década de los 70 -con toda la exposición mediática que eso implica-, hay muchos aspectos de su vida que son desconocidos por el público. Por eso, en una charla a corazón abierto reveló algunas dolorosas historias que nunca había compartido. Una de ellas fue la pérdida de un embarazo casi treinta años atrás.

Carmen Barbieri recordó el día que tuvo que interrumpir un emabarazo

La relación de Barbieri con Santiago Bal empezó en 1986 y, a partir de ese momento, convirtió la vida de ambos en una constante montaña rusa de emociones. Aunque el amor era grande, las crisis que se vivían dentro de la pareja no fueron nada fáciles de afrontar. No obstante, juntos tuvieron a Fede Bal -primer y único hijo de la vedette y tercero del capocómico-, quien luego pasó a hacerse su propio nombre en el ambiente del espectáculo.

Carrmen siempre demostró adoración por Fede, pero pocas veces se refirió al deseo de haber sido madre por segunda vez. En diálogo con de Brito, reveló que estuvo a punto de tener otro hijo y que debió someterse a una interrupción del embarazo recomendada por su médico.

“Me hubiese encantado tener varios, pero tuve un problema yo. Cuando quedé embarazada de Fede, hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación”, explicó a modo de introducción.

Y continuó: “Yo me di cuenta al toque de que había quedado embarazada porque me siento mal como si hubiese comido algo en mal estado y siento que me muero. Me da presión alta. Con tres meses de embarazo, yo tenía 18 de presión con Federico y lo quise seguir. Al séptimo mes, me lo tuvieron que sacar porque casi nos morimos los dos”.

Fede Bal es el único hijo de Carmen Barbieri

Finalmente, manifestó: “A los 34 años lo tuve a Fede y a los 39, volví a quedar embarazada y quise continuar. Pero, a los 2 meses y medio, tuve 18 de presión de nuevo”. En ese punto, debió tomar una dolorosa decisión: interrumpir el proceso de gestación.

“El médico me dijo ‘mirá, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en este lo tenés que interrumpir porque te vas a morir’. Y me hice un aborto y me costó una vida recuperarme. Hace poco se lo conté a Fede. Lo tuve que interrumpir por el riesgo de vida”, reveló, ante la mirada atenta de todos los presentes en el estudio.

Carmen Barbieri y Santiago Bal estuvieron 25 años juntos Mauro V. Rizzi

Durante la misma entrevista, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) rememoró otro doloroso episodio: el final de su relación con Santiago Bal. Luego de 25 años juntos, en el 2011 protagonizaron una escandalosa separación luego de que él la engañara con la bailarina de Bravísima Ayelén Paleo.

Carmen Barbieri habló sobre la indifelidad de Santiago Bal y Ayelén Paleo

A pesar de haberse mostrado reticente a volver a remover el tema, ante la insistencia de Ángel, Carmen manifestó: “Pasó hace mucho tiempo, está bien que tengan una aventura. O se enamoró de ella. Ella dice que nunca pasó nada y le creo. Además, le creo a Santiago también, que le cobraba $2000 la hora”. Con esa lapidaria definición, indicó que era momento de cambiar el tema.

