Carmen Barbieri reveló qué le hizo a Santiago Bal tras descubrir su infidelidad con Ayelén Paleo

Carmen Barbieri comparte divertidas experiencias que vivió a lo largo de su carrera profesional y también de su vida personal en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). En esta oportunidad, la conductora relató una peculiar idea que tuvo para vengarse de su exmarido, Santiago Bal, tras una infidelidad.

Corría el año 2011 cuando el actor fallecido en el 2019, desató un escándalo mediático al engañar a su esposa con la jovencísima modelo Ayelén Paleo. Luego de 26 años de relación, Carmen Barbieri se enteró del romance que mantuvo su marido y planificó una meticulosa venganza para tocarlo donde más le dolía, antes de separarse.

En medio del programa matutino, Estefanía Berardi detalló el valor de una cartera Louis Vuitton que se compró recientemente Wanda Nara. En ese contexto, la conductora recordó aquella traición de Bal y decidió revelar de qué manera se tomó revancha.

“Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar”, anticipó la presentadora. “Pensé: ‘¿De qué manera hago que le duela?’. Agarré y me compré cuatro carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega con brillantes. Lo hice con la América Express que tenía de él, aunque yo no era la titular”, agregó.

La millonaria venganza de Carmen Barbieri tras la infidelidad de Santiago Bal con Ayelén Paleo

Sus compañeros de piso quedaron sorprendidos ante la confesión de Barbieri y uno de los panelistas, Sebastián “Pampito” Perello Aciar, le preguntó: “¿Cuánto gastaste más o menos?”. Aún orgullosa de su venganza, Carmen agregó: “No me acuerdo ahora, pero en ese momento eran muchos dólares”.

Luego de pensarlo un momento, se sinceró y dio a conocer la cifra: “Eran como 20 mil dólares. Pero esa plata en ese momento no era como ahora, estaba a dos pesos el dólar. Igual había que pagarlo”.

Al afirmar el monto de la venganza, dejó boquiabiertos a sus colegas y, con toda la atención sobre su historia, la conductora de Mañanísima continuó entre risas: “Me llamó y me dijo: ‘Mirá que me van a sacar la tarjeta si vos no la pagas’. Yo le fui clara, le dije que no la iba a pagar”.

Al reiterar la insistencia de Santiago Bal para que la artista se hiciera cargo del monto a saldar, la diva, furiosa por el engaño de su marido, determinó cuál fue su respuesta final: “Yo no la voy a pagar, vos te fuiste de casa, vos pagala. Yo no te debo nada”, sentenció.

Más allá de la picante anécdota que reveló Carmen en torno a la infidelidad del padre de su hijo Fede Bal con Ayelén Paleo, la cual terminó con la separación de la pareja, la artista acompañó al actor hasta sus últimos días.

Santiago Bal tuvo que transitar diversas intervenciones quirúrgicas y fue diagnosticado de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que derivó en su muerte. A pesar del engaño y del distanciamiento del matrimonio, Barbieri estuvo a su lado hasta su muerte en diciembre del 2019.