A tres meses del accidente, Fede Bal tuvo que someterse a una riesgosa cirugía: Carmen Barbieri contó los detalles

Carmen Barbieri contó los detalles de la nueva operación a la que tuvo que someterse Federico Bal en las últimas horas, a tres meses del grave accidente que sufrió en Brasil. La conductora de Mañanísima con Carmen (Ciudad Magazine) aprovechó su programa para explicar cómo sería la tercera intervención del brazo izquierdo de su hijo, y admitió que se sentía intranquila. “Sé que le va a ir todo bien, pero no quiero que sufra”, sostuvo.

Fede Bal estaba grabando imágenes para el programa Resto del mundo (eltrece) en la isla de Paraty, en el estado de Río de Janeiro, cuando el viento le jugó una mala pasada y terminó en el piso con el brazo quebrado y algunas lesiones en el cuerpo. Según las palabras del propio protagonista, la combinación de una ráfaga de viento cruzado con un bache en la pista produjo un accidente al momento de despegar.

Federico Bal (Foto: Instagram @balfederico)

Este viernes por la mañana, al aire de Mañanísima con Carmen, la madre de Federico reveló que su hijo se sometería esa misma tarde a una nueva operación. “No quería que contara, pero todo el mundo sabe que se opera”, reconoció Barbieri. “Es su tercera operación en el brazo, tercera operación... Dos en Río de Janeiro. No es que lo operaron mal, pero parece ser que hay que cambiarle un fierrito que le pusieron adentro de la médula”, explicó.

Para ser más gráfica, Carmen utilizó su propio antebrazo de ejemplo. “Él tenía desde acá a acá roto”, dijo dibujando una línea recta desde su codo hasta su muñeca. “En uno de los huesos que le pusieron una chapa, se arregló bastante bien, los huesos se soldaron. Y en el otro no funcionó, entonces hay que sacarlo. Y tiene dolor, un poquito”, comentó.

Carmen Barbieri contó los detalles de la nueva operación de Federico Bal

Si bien había que esperar cómo evoluciona el brazo tras las dos operaciones, no esperaban que hubiera una tercera. “Cuando salió de la clínica (en Brasil), que la verdad, lo operó un gran médico, no se hablaba de una tercera (operación). Pero había que esperar a ver si soldaban, si no soldaban”, admitió Barbieri.

Estefi Berardi, por su parte, indicó que había hablado con Fede Bal para entender en detalle la nueva intervención. “Él me explicó que del brazo se quebró dos huesos: el radio y el cúbito, si no me equivoco eran esos dos, y que hay uno de esos huesos que no está soldando con esa plancha que le pusieron. Entonces, se la tienen que sacar y reemplazarla por unos clavos y otras cosas para que agarre”, precisó la panelista.

“Hay que ponerle una chapa también, como tiene en el otro hueso”, aclaró la madre de Federico. “Pero después va a quedar perfecto, incluso va a poder hacer gimnasia y volver a entrenar. Pero se opera y son unos 20 días, o 15″, explicó y reflexionó: “La sacó barata. Yo le agradezco al ‘casi’. Casi perdió la vida, casí perdió el brazo, casi perdió la mano”. Además, dijo que el trabajo la ayuda a no pensar demasiado. “Cuando trabajo, me olvido. Ahora, me acuerdo y se me traspira la nuca, creeme. Me pone nerviosa, es un hijo y se opera. Sé que le va a ir todo bien, pero no quiero que sufra”, aseguró.

Federico Bal (Foto: Instagram @balfederico)

Carmen sostuvo además que su hijo está de buen humor y que le pone el pecho a las adversidades. “Él se la banca, ¿eh? Él se la banca... no está bajoneado, está bueno eso”, comentó. “Le van a sacar ese fierrito que tiene adentro de la médula y lo van a arreglar, le van a poner una chapa. Como lo que dijo la nena, creo que está más informada que yo”, dijo en referencia a Berardi y también dio precisiones sobre lo que ocurrirá con las siguientes emisiones de Resto del mundo.

“Hay muchos programas grabados, maravillosos, que salen los domingos a las 23 horas. Tiene unos días de reposo, que serán 15 días y después vuelve a viajar. Se va a Estados Unidos. Creo que va a Boston, a Nueva York, varios lugares. Y no sé si va con Sofía o va solo, vamos a ver”, indicó.

Las historias de Federico Bal después de la tercera operación (Foto: Instagram @balfederico)

Según se pudo ver en las últimas historias que publicó Fede Bal en Instagram, ya comenzó la etapa de recuperación y reposo tras la nueva cirugía. Lejos de aburrirse, aprovechó el tiempo para ver películas y series, y para despejar la mente con un entretenido set de bloques para armar.