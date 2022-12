El accidente que sufrió Nazarena Vélez tras una reunión de LAM: “Dejame respirar”

escuchar

Durante la noche del miércoles, Nazarena Vélez y parte del equipo de LAM (América) decidieron terminar la jornada laboral con una pequeña celebración en honor a Andrea Taboada, quien cumplió años el jueves 1° de diciembre. Aunque la noche transcurrió entre risas y mucha diversión, la panelista y madre de Barbie sufrió un pequeño percance que le generó un gran pico de preocupación. Horas después corrió a sus redes sociales para dar detalles de lo sucedido.

El impensado pedido de Nazarena Vélez tras sufrir un incidente en una reunión de LAM

El 2022 fue un excelente año para LAM ya que, tras un audaz cambio de canal y un aún más osado salto de horario, logró ubicarse entre los programas dominantes del rating de la noche. Pero el éxito no solo se midió en cantidad de televidentes, sino también en el gran vínculo que se generó entre las nuevas angelitas.

Como muestra de que (al menos la mayoría), más que colegas ya son amigas, terminado el programa del miércoles decidieron ir a celebrar el cumpleaños de Andrea Taboada. A pesar de que todas disfrutaron la reunión, Nazarena Vélez tuvo un incidente que estuvo a punto de arruinarle la noche. Acostumbrada a compartir su día a día con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, utilizó las Historias para relatar lo sucedido.

Las angelitas se juntaron a celebrar el cumpleaños de Andrea Taboada instagram @antaboada

“Ayer con las chicas fuimos a festejar el cumpleaños de Andrea Taboada, que es hoy. ¡Fuimos a comer y se me cayó el celular en un charco de agua... una zanja!”, comenzó. Y continuó: “¡No les puedo explicar! Me bajó la presión porque lo último que necesito es otro gasto más después de todo lo que estuve gastando, de todo lo que se rompió, de todo lo que estoy pagando y lo que tengo que pagar aún, ¡lo último que necesito es que se me rompa el celular!”.

Con la preocupación ya superada, la mamá de Barbie Vélez agregó con un toque de humor: “Le recé a San Celular para que esto funcione. Por ahora funciona... porque no saben cómo me bajó la presión y dije: ‘¡Otro gasto... Nooo!’. No tengo un peso, dejame llegar a fin de año, dejame respirar Barba te lo pido por favor!”. Agradecida, remarcó que la historia tuvo un final feliz: “¡Pero el teléfono anda!”.

La interna detrás del cumpleaños de Andrea Taboada: ¿quiénes faltaron y por qué?

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Taboada compartió una serie de fotos de la reunión con la que inició su cumpleaños. En la misma se la podía ver a ella acompañada por Yanina Latorre, Estefi Berardi, Nazarena Vélez y Pía Shaw.

No fueron las presentes quienes llamaron la atención, sino aquellos que brillaron por su ausencia: Ángel de Brito y Fernanda Iglesias. Cuestionada por esto mismo, la cumpleañera explicó que el conductor -quien también es su amigo cercano- tenía otro compromiso. No obstante, no se refirió a la falta de su colega periodista.

Esto demostró que Taboada e Iglesias nunca superaron su enemistad. Cabe recordar que, en 2016, protagonizaron un tenso momento al aire cuando, en pleno debate sobre las manifestaciones sociales por el encarcelamiento de Milagro Sala, Fernanda le pegó a su compañera porque no la dejaba terminar de hablar.

Fernanda Iglesias le pegó a Andrea Taboada en vivo

El hecho no solo culminó en su desvinculación del programa, sino que desató una guerra que continúa hasta el día de hoy, a pesar de que ahora las dos comparten estudio de grabación todas las noches.

LA NACION