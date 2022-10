La fuerte réplica de Oscar Mediavilla a Locho Loccisano tras su pelea en camarines: “Es un cantante de campamento”

escuchar

Momentos de tensión se vivieron en los camarines de Canta Conmigo Ahora (eltrece) cuando Óscar Mediavilla y Locho Loccisano se enfrentaron por la devolución hacia un participante.

Ambos jurados del programa relataron lo sucedido en LAM, por América, y el marido de Patricia Sosa no tuvo ningún problema en definir al artista surgido en El Hotel de los Famosos (eltrece) como un “cantante de campamento”.

El clima en el programa conducido por Marcelo Tinelli se volvió tenso luego de que dos jurados se pelearan en instancias decisivas del certamen de canto.

El famoso productor tuvo una punzante devolución contra la cuñada de Locho, Celeste Martino, hermana de Majo Martino. Según Ángel de Brito, en las imágenes que saldrán la semana que viene, Mediavilla manifestó que le pareció un “espanto” la presentación.

Oscar Mediavilla criticó duramente a Locho Loccisano

“Le dijo que el amor era ciego, sordo y mudo, que el amor todo lo puede y que por eso le gustaba (a Locho) lo que cantaba su cuñada”, explicó el conductor de LAM y agregó: “Cuando salieron, tuvieron un encontronazo, una ‘palmadita’ y casi se van a las piñas”. Según el informe, a Locho no le gustó que criticaran a su cuñada y esto lo molestó al punto de reprocharlo fuera de las cámaras.

“Me trató de sordo y yo le dije que no soy sordo, soy un artista. Estoy acá porque no soy sordo”, manifestó Loccisano en un móvil con LAM, mientras que Oscar bajó las pulsaciones: “No pasó nada importante. Soy nuevo y llegué acá, empecé a trabajar y alguno le cae bien y a otros no lo que yo diga o no diga...”.

Mediavilla reflexionó si a su colega le faltaba “oficio” para comprender su devolución a Celeste Martino: “Por ahí le falta un poco de swing para entender eso, pero pobre son cosas que le pasan por algún lado. Si vos me tratás mal a mí y yo no te hice nada, me genera fastidio”.

“Le molestó que yo dije que el amor era ciego y sordo, porque dio una devolución como si hubiera cantado (Frank) Sinatra. Por ahí el pibe se piensa que está en el Hotel de los Famosos, es otro programa en el que estamos”, manifestó Mediavilla. Luego, ante la consulta de si lo escuchó cantar a Locho, respondió: “Es un cantante común, como cualquier otro. Es un cantante de campamento. Ni en p... sería su productor”.

El productor y cantante explicó que le preguntó qué había ocurrido, pero que su colega no quiso darle la mano. A un día de lo ocurrido, Mediavilla dio otro móvil en vivo junto a Patricia Sosa y redobló la apuesta: “Sí, es un cantante de campamento, de fiesta. Lo vi recién y le dije ‘Lochito, estamos bien, terminamos y ya estamos”. Las imágenes de la pelea se verán la semana que viene, en el programa conducido por Marcelo Tinelli, que ahora competirá con Gran Hermano, por Telefe.

LA NACION