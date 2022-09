La furia de una exjurado contra Canta conmigo ahora: “Me maltrataron”

La participación de Claudia Carenzio como jurado de Canta conmigo ahora , el show de canto que marcó el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión este año, terminó de la peor manera : la cantante aseguró que la echaron, contó que vivió “maltratos” por parte de la producción, explicó que muchas veces le dijeron a quién tenía que votar y aseguró que hay jurados que tienen privilegios.

Carenzio es cantante y cuenta con una gran trayectoria en el mundo de la música. Invitada al piso de Intrusos, por América TV, detalló la mala experiencia que vivió en el programa que ocupa el prime time de eltrece. La artista aclaró los rumores que indicaban que, al parecer, una actitud que tuvo en la performance de uno de los participantes molestó a la producción y que ese episodio culminó en su desvinculación.

Luego de explicar que llegó al show convocada por un colega, repasó que quedó seleccionada para participar del jurado luego de una reunión con productoras de La Flia, la que lleva adelante el programa de Tinelli. Además confió que hizo una “gran movida” en su agenda para poder participar del ciclo. Pese a su compromiso, Carenzio aseguró que “de un día para el otro” le dijeron que estaba despedida.

“Lo que estaba establecido en el contrato es que cada juez podía decidir y votar a quien quisiera”, aseguró luego la cantante. “¿Se cumplió eso?”, quiso saber Marcela Tauro y la respuesta fue inmediata y contundente: “No”. “Por eso me fueron, me rescindieron el contrato”, agregó y confesó que a ella le exigían que “apretara el botón y se parara por cualquiera”. “Acá para malo está Paker”, le dijeron también como dándole a entender que el rol de “malo” ya estaba ocupado.

Y remarcó: “Mi intención no era ser mala”. Y si bien reconoció que no es una persona popular aseguró que tiene una amplia trayectoria. “Tengo 43 años de carrera, gané festivales internacionales, fui corista de Franco De Vita, soy cantante de la banda original de una de las películas homenaje a una de las mujeres más emblemáticas de este país, Patricia Sosa me convocó porque me conoce hace años y más”, detalló.

Luego de aclarar que en ningún momento le exigieron que se levantara por algún participante en particular, explicó que el problema era porque no se paraba seguido. “El nivel de cantantes, por lo menos hasta donde yo estuve, era deficiente”, expresó.

Sobre el comienzo de los “maltratos”, la cantante dio una fecha exacta: el 1 de agosto. “Estábamos grabando uno de los programas y escucho los gritos desaforados de una de las productoras del programa: ´Parate, Claudia, parate´. Yo, como estaba actuando una participante y no la escuchaba, me di vuelta”, arrancó el relato. Como Claudia no se paró, una vez terminado el tema se acercó a charlar con la productora. “Me maltrató”, explicó la cantante. “Me dijeron si me creía maestrita, que era una soberbia, que si me creía que estaba en una escuela. Fue bastante violenta la situación”, aclaró. “No era necesario. Me dijeron que no era un colegio, que era un reality y que dejara de hacerme la dura y que para malo estaba Paker”, completó.