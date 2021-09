La furia de la hija de Eduardo Fort con Rocío Marengo: “Ya no es más bienvenida en mi familia”

Rocío Marengo estalló contra Eduardo Fort en La Academia (eltrece) y sus gritos tuvieron repercusiones. Ahora, Macarena, hija del empresario, respondió con furia y dolor. “Ya no es más bienvenida en mi familia”, le contó a Ángel De Brito. Fuego cruzado dentro de la familia y una interna que crece.

“Estoy hace ocho años en pareja y estoy colapsada de estar remando, tratando de salar una relación. Está todo bien pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, acusaba Marengo. “Estoy harta, re podrida. Ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a put... por todos lados y tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme”, completaba.

Sus dichos hacían referencia a la ausencia de Eduardo Fort en el piso de La Academia. “Me dijo que (no venía) porque no tenía la vacuna, pero se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelot... Eduardo Fort, hacete cargo, tenés una novia ¿No querés venir? Chau, flaco, yo estoy hasta acá”, completó.

Rocío Marengo se quebró y confesó que atraviesa una crisis con su novio, Eduardo Fort

Ese desconsuelo y sus gritos al aire tuvieron repercusiones muy duras en el seno familiar. Una de las más dolorosas fue la de Macarena, hija de Eduardo. “Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, ese es un tema de él pero por mi parte yo quiero lo mejor para él”, comenzó el mensaje que le mandó a Ángel De Brito por WhatsApp y que el periodista leyó al aire de Los ángeles de la mañana (eltrece).

“Después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Se lo mandé a ella pero se ve que para hablar en la tele puede pero para responder un mensaje no tiene tiempo”, arremetió la adolescente. “Me enojó todo. Las formas, sabiendo que mi papá no es una persona mediática y que no le gustan los medios ¿Por qué no lo habla en la intimidad?”, finalizó.

Acorde a lo que trascendió de la boca de los protagonistas, la relación entre Marengo y Fort llevaba varios meses de crisis y desde hacía un tiempo no se hablaban por una fuerte pelea, motivo por el cual el chocolatero habría decidido no estar presente en la gala donde bailó Rocío.