Charlotte Caniggia aceptó el desafío y sorprendió con una foto retro junto a Mariana Nannis

Charlotte Caniggia conversó con sus seguidores de Instagram, donde tiene 2,7 millones de followers, y una usuaria le pidió que compartiera alguna imagen de pequeña que la representara. Lejos de las postales que comparte donde cuida cada detalle estético, la mediática se animó a mostrar una foto vintage de su infancia.

A dos meses de haber sido eliminada de “La Academia” de ShowMatch, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se mantiene alejada de la televisión y comparte fotos de su día a día en las redes sociales. “¿Podés mostrarnos una foto tuya de bebé?”, le consultó una usuaria, y a los pocos minutos Charlotte mostró una postal de cuando era niña.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia mostró una foto de cuando era una niña Instagram Stories

Aunque no publicó una foto de cuando era una bebé, de todas formas sorprendió que aceptara publicar una imagen retro. En el posteo se la ve encima de una mesa, luciendo una vincha con flores, un vestido estampado y bolsos haciendo juego.

Mariana Nannis había compartido una foto retro de Charlotte Caniggia un tiempo atrás Instagram @mariananannis_

Las acusaciones de abuso de Photoshop contra Charlotte Caniggia

Después de su fugaz paso por la octava temporada de Acapulco Shore (MTV), la mediática volvió a estar en el ojo de la tormenta por un posteo en Instagram. A raíz de la promoción de una peluquería, los usuarios notaron que hubo abuso de retoques en la foto.

Primero notaron cambios en sus facciones, el maquillaje y hasta en el largo del plano. Luego buscaron en las publicaciones de la cuenta de Instagram de la peluquería y se sorprendieron con lo que encontraron. “¿Qué opinás de este balayage ombré en tonos dorados?”, escribió Leo Leiva en un posteo, donde quedó en evidencia la fotografía original con el look recién terminado.

La foto de Charlotte Caniggia con Photoshop y la original sin retocar

Los cambios fueron notorios y le llovieron las críticas. Incluso un usuario hizo un video con las dos imágenes superpuestas para mostrar todos los retoques que tenía la imagen. Esta no es la primera vez que recibe comentarios negativos en sus redes sociales, pero la mediática se mantiene en silencio y prefiere hacer caso omiso.

Acostumbrada a estar en el centro de la escena mediática, cada vez que le preguntan en distintas entrevistas el motivo por el que se sometió a varias cirugías estéticas para cambiar su imagen, se mantiene firme en su postura: “A mí me gustan lo que me hice, creo que no me voy a hacer nada más, pero nunca se sabe”.