Sofía “Jujuy” Jiménez denunció a su acosador y mostró cómo funciona el botón antipánico

El martes Sofia “Jujuy” Jiménez contó en sus historias de Instagram que padeció dos situaciones de acoso con un desconocido y decidió radicar una segunda denuncia ante la policía. Esta mañana volvió a la comisaría para recibir el botón antipánico y dejar asentada una medida perimetral. La modelo y conductora reconoció que sintió miedo y grabó un video para mostrar cómo funciona el dispositivo de protección.

“La primera vez no denuncié por miedo; hay que avisar y llamar a la Policía, que te acompaña. Con miedo pero hay que hacerlo, ¿OK?”, expresó en un clip de sus historias de Instagram, hablándole a las mujeres que puedan estar pasando por algo similar. “Tenemos que frenar este tipo de cosas que no están bien, ya cuando sentís esa alerta interna de que no está bien, hay que denunciar”, insistió.

“Este el famoso botón del pánico. Así de simple: lo llevás con vos a todos lados y te sentís cuidada y protegida”, enfatizó, mientras mostraba el aparato, similar a un celular. En este sentido, contó que debe estar encendido las 24 horas porque, si eso no sucede, una patrulla tiene que ir a verificar la situación.

Sofía "Jujuy" Jiménez contó que sufrió el acoso de un hombre y realizó la denuncia

Tal como mostró la modelo, cuando se presiona el “botón SOS” el aparato redirecciona la llamada al 911, tenga o no peligro de vida la víctima, ya que el protocolo indica que el móvil policial tiene que ir para corroborar su integridad física. Mientras tanto, la víctima se mantiene en comunicación telefónica para exponer lo que esté ocurriendo, hasta que llegan los efectivos policiales.

Las situaciones de acoso que vivió Jujuy Jiménez

Jiménez disfrutaba de unos días de relax en un hotel tras su reciente eliminación de “La Academia” (eltrece), cuando un hombre se presentó en el lugar y le escribió mensajes intimidantes a través de las redes sociales. La conductora publicó una imagen desde la habitación de un hospedaje de Puerto Madero, donde estaba recargando pilas para encarar nuevos proyectos.

Con un video en modo selfie expuso la repudiable situación que vivió: “Esto lo voy a dejar asentado porque la situación me asusta, me paranoiquea, me da miedo”. Y continuó: “Ya es la segunda vez que este tipo me acosa, se me aparece donde estoy, y me busca. Lo hizo la primera vez en un restaurante de la Costanera, denuncié y nunca nadie se enteró”.

Jujuy Jiménez mostró los mensajes que le mandó el desconocido que la acosó en dos oportunidades Instagram Stories @sofijuok

Atemorizada, mostró que una de las empleadas del establecimiento prestó declaración ante un policía, ya que fue quien recibió al hombre que pidió un recorrido por las instalaciones, cuando su verdadera intención era ver a la modelo. “No quiero que vuelva a pasar y estoy emitiendo una segunda denuncia para habilitar una causa penal; estoy asustada, cag… en las patas”, expresó.

Luego mostró los mensajes que le escribió el desconocido a través de Instagram, donde el hombre le dice que “no se quiere ir” y que la espera en los alrededores del hotel. Afortunadamente, un día después del segundo hecho la modelo recibió el botón antipánico y asentó una restricción de acercamiento.