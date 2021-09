“Le tiene envidia”, Pancho Dotto reveló el verdadero motivo de la pelea entre Pampita y Guillermina Valdés

La disputa entre Carolina “Pampita” Ardohain y Guillermina Valdés, ambas jurados de La Academia (eltrece), ya no se puede disimular. Luego de varios comentarios al aire del certamen, ahora parece haber una explicación.

Pancho Dotto, quien supo ser representante de ambas, dio detalles del conflicto. La vocera de sus palabras fue la periodista Pía Shaw de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) “En su momento hice una investigación sobre este tema y caí en Pancho Dotto. Las descubrió a las dos. Él decía, y dice en estos momentos, que Pampita era la envidia de todas las modelos”, sostuvo.

“O sea que Pancho Dotto dice que Guillermina también la envidia”, acotó el conductor Ángel De Brito. “Sí. Pampita tenía un objetivo muy claro que era arrasar con todo y que no iba a frenar contra eso. Y se llevaba el mundo por delante. Y la mirada de las modelos estaba puesta en ella. Y tenía razón”, detalló Pía sobre Ardohain.

“Claramente, eran todas más altas y esbeltas y ella igual se comía el mundo”, añadió Cinthia Fernández. “Se las comió a todas. Y además, desaparecieron muchas que en ese momento eran más famosas que Pampita”, concluyó De Brito.

El lunes pasado se desató una nueva polémica en el reality de ShowMatch. Valdés se cruzó con Pampita y De Brito, quienes la tildaron de “aburrida”. Al finalizar la gala, la empresaria, actriz y pareja de Marcelo Tinelli habló con Los ángeles de la mañana y reconoció no tener mucha afinidad con la modelo. “Es una suposición de Caro, está bien pero… ¿yo soy aburrida?”, le preguntó a su marido con un tono amenazante. “Pienso que se odian y no sabemos el motivo”, interrumpió De Brito

“A mí la palabra odio me parece muchísimo y me cuesta. La verdad que tampoco nos llevamos mal, nos llevamos bien”, aclaró poco convincente. Valdés reconoció que no comparte la misma relación que tienen Jimena Barón y Carolina Ardohain. “Ellas son más amigas, pero está todo bien. Ya no estamos como en el secundario de quien es más amiga. Nos llevamos bien, tenemos una relación muy armónica. Yo las respeto a ambas como mujeres, cada una me enseña algo en este espacio porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Es muy soberbio pensar que uno viene a un lugar de taquito, yo vengo a aprender y calculo que ellas también. No importa si uno tiene más afinidad con uno u otro, es natural y uno no puede pretender lo contrario”, concluyó.