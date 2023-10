escuchar

En medio del éxito de su canal de streaming, Olga, Migue Granados estalló en furia durante la transmisión en vivo de su ciclo, Soñé que volaba, debido a una actitud de sus oyentes que no le pareció apropiada. En esta línea, lejos de hablar con el humor que lo caracteriza, aseguró que prefiere tener menos público en vivo, que continuar con la situación actual que le genera un gran malestar.

En junio, Migue Granados presentó Olga, un nuevo canal de streaming que propone una grilla de programas con gran variedad de figuras, con una propuesta distendida y atravesada por los temas actuales de la sociedad. Por su parte, el humorista es el conductor del ciclo diario matutino de Soñé que volaba, junto a Lucas Fridman y Sofi Morandi.

El fuerte descargo de Migue Granados contra la audiencia de Olga (Captura video)

Desde el lanzamiento de este proyecto, contó con el gran apoyo del público que esperaba la vuelta de Migue a un ciclo radial, tras su éxito de Últimos cartuchos (Vorterix). Por lo que el canal de streaming se convirtió en uno de los líderes de la industria, y este gran alcance hoy plantea un gran problema que el conductor no dudó en exponer, visiblemente enojado.

La furia del humorista se desató tras la visita de Nacha Guevara, quien brindó una entrevista que según el “lo atravesó”, y no pudo dejar de prestar atención al chat en vivo entre los oyentes mientras se desarrollaba la charla con la artista. “No quiero exponer siempre el tema del chat, pero hay gente que no, me parece... Pasó lo mismo en Cartuchos, por eso se cerró el chat”, introdujo.

“Estamos haciendo una nota, con alguien que quisimos que venga, alguien muy importante, que se tuvo que organizar, que es muy sabia, que tiene sus opiniones políticas o no... siempre están en el chat los más ruidosos, haciendo comentarios. La voz, la edad, a quién se parece”, continuó, visiblemente enojado.

No conforme, el conductor indicó que a diferencia de lo ocurrido con el ciclo anterior en el que estaba al frente, él no quiere que la interacción con los oyentes se termine, sino que realizó un pedido más contundente. “No quiero que nos escuchen. Que vayan a escuchar otro programa”, aseguró Migue.

En la misma línea, aseguró que tanto él como sus compañeros y los oyentes forman una comunidad, que quiere que evolucione para ser mejores y no como en esa ocasión, donde no se demostró respeto, por lo que le interesapero a “la gilada” no la quiere.

Migue Granados estalló en furia por los comentarios tras la entrevista con Nacha Guevara (Captura video)

Asimismo, Sofía Morandi intervino en el descargo para sugerir que también sería una opción que ellos, como quienes están frente al ciclo, hagan caso omiso a lo que ocurre en el chat en vivo, lo que los liberaría de la tensión que se genera. En ese sentido, Migue no lo tomó como una posibilidad, ya que indicó que sería como avalar un maltrato.

“Yo no quiero ser cómplice de esto. Quiero ser feliz acá adentro. ¡Váyanse a la m....!”, cerró el conductor en una clara posición de pedir respeto a su comunidad por el trabajo que hacen día a día para obtener el mejor resulta en el ciclo.