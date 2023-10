escuchar

En los últimos días, se desató una de las guerras más inesperadas del mundo del espectáculo. La misma tiene como protagonistas a Marixa Balli y Migue Granados, por una serie de dichos desafortunados por parte del conductor hacia la panelista de LAM (América), en los que la tildó de “mufa” -persona que trae mala suerte-, el mismo motivo que la mantiene enfrentada históricamente con Carmen Barbieri. Frente a esto, la también cantante, hizo un fuerte descargo que derivó en un pedido de disculpas por parte del director de Olga.

Desde hace algunos años, Migue Granados se posicionó como uno de los conductores con más alcance en el público joven, gracias a su podcast La Cruda y su incursión en el streaming con el exitoso canal Olga. Actualmente, vive un gran presente y es en este contexto que el viernes pasado en LAM analizaban si, el también humorista, se la había “creído”, ya que no daba notas a los medios. En medio del análisis, Marixa Balli aprovechó para destrozarlo.

“De mí habló pestes este muchacho, muy mal habló de mí con el tema mufa, muy mal, me destrozó. No me cae para nada simpático, porque no habla bien de él como hombre. Eso no es humor, eso es ser bajo”, despotricó la cantante de “La cachaca”. Acto seguido, intervino Maite Peñoñori al indicar que Granados juega mucho con el humor en sus programas.

“A mí no me pasó, viste que a mí nadie me pide perdón. Muy desagradable, habla muy mal de él como hombre. Yo no lo puedo ni ver, te juro, desde que hizo eso digo, ‘pero ¿este quién es? ¿Qué le pasa?’”, le respondió Balli a su compañera. Por su parte, Ángel de Brito reveló que el hecho en cuestión que ofendió “a la angelita” corresponde a la sección del ciclo Playroom (ESPN), en la Granados juega al básquet con un invitado y “para darle mala suerte dice: ‘Marixa’, para mufarlo”.

Tras el furioso descargo por parte de la panelista, Migue Granados se comunicó en vivo con Ángel de Brito, para pedirle disculpas públicas a Balli. “Dice Migue: ‘Muy mal de mi parte, le pido mil disculpas a Marixa, es para la boludez ahí. No existe ser mufa, le pide disculpas un colorado’. Se ve que a él también le habrán dicho mufa”, leyó el conductor del mensaje recibido, que cambió por completo el ambiente en el estudio.

Sin dudarlo, la panelista aceptó las disculpas pese a que señaló que lamenta que ese mensaje no le llegó antes. “Se ve que él se está reconciliando con mucha gente con la que no tuvo buena onda o actitudes. Él está cambiando. Reconocer los errores es muy bueno”, destacó la bailarina, con una sutil indirecta en la que apuntó - sin mencionarla- a Carmen Barbieri, con quien está enfrentada desde hace más de dos décadas debido a que ella la trató de “mufa” luego que tuviera un accidente automovilístico en el que falleció su novio, Mariano Fischer, y que también murió Rodrigo Bueno, que era su expareja.

Desde entonces, Marixa apunta contra la exvedette al aludir que le arruinó su carrera con este mote que le adjudicó, por el que no habría recibido un pedido de disculpas por el dolor que le causó, luego de un doloroso duelo.