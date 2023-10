escuchar

Migue Granados reiteró sus disculpas a Marixa Balli tras sus dichos el aire de Olga, en donde la tildó de “mufa” y reabrió un nuevo capítulo sobre el pasado de la bailarina. Es por eso que, pese al diálogo que mantuvo en privado con la empresaria, durante el programa del martes de LAM (América), Migue insistió en su error y se atrevió a una osada invitación para el panel que preside Ángel de Brito. “Estuve mal”, se sinceró.

Todo inició cuando Maite Peñoñori dijo desde el sillón de LAM que Granados no daba notas a los medios y lo describió como: “Creído”. A esta crítica, también se sumó Balli, que apuntó: “De mí habló pestes este muchacho, muy mal habló de mí con el tema mufa, muy mal, me destrozó. No me cae para nada simpático, porque no habla bien de él como hombre. Eso no es humor, eso es ser bajo. Yo no lo puedo ni ver, te juro, desde que hizo eso digo, ‘pero ¿este quién es? ¿Qué le pasa?’”, despotricó la cantante de “La cachaca” al recordar el significado que para ella tiene la palabra mufa.

En sintonía con ello y luego de la mención de Balli, Migue, quien se posicionó dentro del público joven desde las plataformas de streaming con su podcast La Cruda y en YouTube con Soñé que volaba, de Olga, reconoció su error. Para remediarlo insistió en que todo el panel presidido por De Brito asista a una emisión de su programa que sale todos los días en vivo de 10 a 13 horas.

“Le mandé un mensaje. Cuando uno está mal hay que hacer eso. La mejor”, contó Granados y luego de ello indicó: “No me avisaron, lo vi yo. Le escribí al toque, no lo pensé. Si algo está mal, está mal. Ese es el límite del chiste. Pido perdón”. Además, dijo que estaba en Uruguay cuando Marixa lo destrozó en directo, hasta el punto que pensó: “Uh, no ahora me tocó a mí”.

Migue Granados se disculpó con Marixa Balli tras unos dichos que no le cayeron bien a la panelista de LAM

Ante la indirecta del cronista de LAM sobre una posible amistad con la bailarina luego del cruce, Granados contestó: “Por favor”. “A cualquiera de las angelitas las invitaría [a Olga]. A [Marcela] Feudale, por enseñarme historia. Con Nazarena hicimos La Cruda. Ahora con Maite vamos a hacer una nota. Qué, ¿te la creíste Maite? A Yanina, que no la juno [conozco] todavía y que venga Ángel. Se pudre todo”, sostuvo con una osada propuesta.

Tras la conversación que mantuvo el humorista, Maite desmintió que le haya escrito un mensaje en referencia a la nota que ambos pactaron. Por su parte, Marixa aceptó públicamente sus disculpas y remarcó: “Muy bien. Habla muy bien de él (...) A lo mejor ni se acordaba de lo que había dicho en su momento. Tal vez no sabía por qué llegamos a esa situación y por qué venía ese comentario”.

De esta manera, tanto Granados como Balli se reconciliaron en lo privado y a través de las cámaras; sin embargo, la empresaria no se refirió a la invitación a Olga que le propuso, por lo que quedó en el tintero. No obstante, antes de concluir con el tema, De Brito reprochó: “Ahora, no entiendo por qué el cronista nos invita a otros programas si nosotros no queremos ir a ningún lado. ¿Quién le dijo que queremos ir a Olga todos juntos?”.