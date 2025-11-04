La gran noche de los Premios Hugo: pocas cábalas, reencuentros de ex y aplausos de pie

Una noche más el teatro Coliseo fue el escenario en el que brillaron grandes artistas, aunque esta vez no fue por una obra en cartel, sino mejor dicho por todos los musicales que en el último año engalanaron la cartelera porteña. En el teatro ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear, uno de los más grandes de la ciudad, se realizó la entrega número quince de los premios Hugo que lo tuvieron a Fer Dente como uno de los grandes ganadores y Carlos Giani se llevó el Oro, galardón que se entrega cada cinco años.

Con la conducción de Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, la ceremonia comenzó apenas pasadas las 20.30 horas y como no podía ser de otra manera, arrancó con una gran apertura musical, no vaya ser cosa que “en casa de herrero cuchillo de palo”. Albana Fuentes por La Sirenita, Alice Ripley por Casi Normales, los elencos de Despertar de Primavera y La revista del Cervantes y los estudiantes del Instituto Musical Argentino estuvieron a cargo de los cuadros que se sucedieron a lo largo de la fiesta que se extendió hasta minutos antes de la medianoche.

Cábalas, ¿sí o no?

Despertar de primavera, la obra dirigida por Fer Dente se llevó nada más ni nada menos que seis estatuillas entre las que estaban mejor dirección y mejor musical. Paradójicamente, al entrar al teatro en diálogo con LA NACIÓN, el artista confesó que estaba tranquilo y que no tenía ninguna cábala, quién sabe de haberla tenido tal vez duplicaba el número de galardones. También se refirió a su equipo de trabajo como “mis chicos” y sobre el escenario sorprendido: “Espero que el día que tenga hijos me miren así como lo hacen ellos”. El actor es uno de los flamantes conductores de Olga, estuvo este año en los Martín Fierro de Televisión y estará el próximo 14 de diciembre en la entrega de Streaming y adelantó que allí realizará un anuncio, aunque no aclaró si se trata de algo personal o laboral.

Premios Hugo, en el Teatro Coliseo. Alfombra roja. Gerardo Viercovich

Jose Maria Listorti tampoco tenía cábalas, nominado a actor de reparto (premio que se llevó Tomás Wicz de Despertar de primavera) una de las primeras ternas en desvelarse, dijo que para el 2026 tiene preparados dos grandes viajes que lo alejaran de la escena musical porteña: gira en España para la segunda mitad de año con Tertawa la obra que realiza con Sebastián Almada y Pachu Peña, y el viaje al mundial México Estados Unidos: “El anterior fui y ganamos así que este vuelvo”. ¿Sin Hugo pero con copa?

Albana Fuentes, quien se llevó el premio revelación por su trabajo en La Sirenita, dijo en la alfombra roja que aún no podía creer todo lo que le estaba pasando, desde interpretar a su princesa favorita hasta la nominación y ser parte el año que viene de la comedia Papá por siempre. La joven artista no tiene cábalas, pero sí un ritual: “Vengo escuchando mii playlist favorita de manifestación para sacarme los nervios y estar tranquila”. La lista incluye, por ejemplo “Gran día” de Mau y Ricky.

Su compañera Evelyn Botto tampoco tiene cábalas y también se llevó una estatuilla: mejor actuación de reparto, premio que comparte con Jessica Abouchain de La revista del Cervantes. “Debutando en los Hugo es emocionante encontrarnos y recolectando el trabajo que hicimos que fue mucho. Hago lo que me propone la vida, que es lo que me viene pasando”, dijo en diálogo con este sitio en referencia a su paso primero por Sex y ahora por el musical. Al ser consultada por su relación con Fede Bal, dijo que no le divertía “para nada” contar y dar explicaciones a gente que no conocía y sobre qué pasará con el actor, sumó que no tenía ni idea.

Son Amores… y desamores

Marco Antonio Caponi ganador del Hugo a mejor actor protagónico por su papel en La revista del Cervantes fue aplaudido por todo el auditorio y entre los presentes estaba su pareja, Mónica Antonópulos. Ellos siempre se muestran juntos en eventos y hasta super compinches. Cuando ya casi no quedaba nadie en el teatro, luego de haber ido hasta la vereda, regresaron al hall y muy cariñosos cual novios que recién comienzan a salir, le pidieron a un amigo que les sacara fotos en la escalinata.

Premios Hugo, en el Teatro Coliseo. Alfombra roja. Gerardo Viercovich

Otros enamorados fueron Jesica Abouchain, casualmente también de La revista del Cervantes, y su pareja Roberto Peloni. Él, que estuvo en el escenario entregando galardones y hasta se hizo hace cinco años con el Hugo de Oro, la aplaudió de pie, la fue a buscar al hall cuando ella terminó su discurso luego de alzar su estatuilla y la grabó con su teléfono durante su cuadro musical.

Pero también fue “la noche de los ex”. Los futuros abuelos Aníbal Pachano y Ana Sanz estuvieron sentados a un par de butacas. Al lado del coreógrafo estaba Luciano Cáceres y casi pegada, butaca de por medio, estaba Gloria Carrá, algo que luego de sus idas y vueltas mediáticas, que parecía imposible hace un par de meses. Se fueron disipando cuando cada cual a su turno, subió al escenario a entregar premios. También los periodistas Federico Seeber y Noelia Antonelli, estuvieron sentados en la misma fila a unas cuatro o cinco butacas de distancia y más tarde ella compartió un video de su hija Juana bailando en la entrega.

Amigos son los amigos

Los musicales tienen grandes elencos que pasan muchas horas juntos y dentro de un evento como una premiación, en muchos momentos se parecen a una división de un colegio secundario. ¿Qué curso aplaudía más a su equipo? Sin dudas cada vez que se mencionaba Despertar de primavera se escuchaban gritos y aplausos y si se los mencionaba ganadores, éstos se multiplicaban. Los integrantes de La Sirenita, Sandro de América, La revista del Cervantes, Sapos Secos y Derecho de piso, no se quedaban atrás.

Premios Hugo, en el Teatro Coliseo. Alfombra roja. Gerardo Viercovich

Julieta Nair Calvo presentó junto con Agustín Aristarán los Hugo Federales. Anteriormente habían estado charlando en la platea, y ella se había acercado a saludar a su colega Aníbal Pachano y más tarde también a Gonzalo Gerber que en la alfombra roja fue uno de los personajes más buscados por los periodistas, ya que es el ex novio de Dai Fernández, la actriz y protagonista de Rocky que estaría comenzando una relación con Nico Vázquez. Justamente fue ella la que reemplazó a Nair Calvo en algunas funciones de Tootsie.

Las grandes ausentes

Florencia Peña nominada a mejor actriz protagónica por Pretty Woman fue una de las grandes ausentes ya que se encuentra de vacaciones en República Dominicana con su familia. Su compañera de terna María Rosa Fugazot, quien el año pasado recibió un reconocimiento a su trayectoria, tampoco estuvo en el Coliseo. Elena Roger, ganadora del Hugo a mejor actuación femenina en Music Hall, tampoco fue de la partida. En su lugar, recibió su premio Diego Reinhold, su compañero en Mina che cosa sei? Que leyó el discurso que le había mandado su amiga por si ganaba de una forma tan rápida como graciosa, ya que tenía solo tres por ciento de batería.

Para emocionarse y aplaudir de pie

Damián Mahler estuvo a cargo de musicalizar el clásico memorial para recordar a aquellas figuras que ya no están. Con la música de Drácula, el compositor homenajeó a colegas y también a su papá, cuya foto apareció al final del video y fue una de las más aplaudidas. Alejandra Darín, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Toti Ciliberto, Jorge Maestro, Alberto Martín, Adriana Aizemberg, Mario Mactas, René Bertrand, Martia Socas y Lúa Crucet, fueron algunos de los artistas mencionados.

Otro momento emotivo, pero en las antípodas si se quiere del mencionado anteriormente, fue cuando una treintena de alumnos del Instituto Musical Argentino, dirigido por Ricky Pashkus y Fer Dente hicieron su cuadro con un look total jean, en el que repasaron las quince entregas de los premios Hugo. Por primera vez, el público se paró a aplaudir.

La segunda y última vez que los presentes aplaudieron de pie fue cuando los conductores anunciaron que Carlos Giani, compositor de las canciones de las obras de Hugo Midón (dramaturgo por el que los premios llevan ese nombre) como Cantando sobre la mesa, Narices o Derechos Torcidos, recibió -según dijo para su sorpresa- el Hugo de Oro. El auditorio de manera unánime se levantó para ovacionarlo y no es para menos, seguramente la mayoría de ellos crecieron con sus canciones y se inspiraron en él para llegar hasta donde están hoy.