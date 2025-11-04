Gonzalo Gerber, sobre al romance de su ex, Dai Fernández, con Nico Vázquez: “Yo no sospechaba nada”

Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández, rompió el silencio tras conocerse el romance entre la actriz y el actor Nicolás Vázquez, y se refirió públicamente por primera vez al nuevo vínculo de la artista, con quien compartió siete años de relación.

En diálogo con LAM (América TV) y otros medios durante la gala de los Premios Hugo, el bailarín respondió a las preguntas que le hicieron sobre el nuevo vínculo de la intérprete con su compañero de elenco en Rocky, el musical. “No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para ese tipo de preguntas”, señaló primero, mostrando su intención de no entrar en polémicas.

Consultado sobre su decisión de dejar de seguir en redes tanto a su ex como a Vázquez, el artista explicó: “Es lo más normal que puede pasar en una relación. Se termina y se termina, ya fue”.

Sobre el momento en que Fernández inició su nueva relación, pocos meses después de su separación del bailarín, Gerber mencionó: “No sé, qué sé yo. Es responsabilidad de cada uno. Yo no soy el que está contando la película”, afirmó. Luego, reiteró su deseo de que ambos puedan estar bien con sus respectivas vidas: “Le deseo lo mejor, en serio, a los dos. Felicidad absoluta”.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández se enamoraron durante las grabaciones de Rocky, la obra teatral que protagonizan juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

El bailarín también dio detalles acerca de cómo se enteró del romance. “Yo no sospechaba nada, apareció así. Me enteré igual que ustedes, el mismo día”, aclaró. A pesar de la sorpresa, aseguró que su relación con Fernández había terminado en buenos términos. “Estaba todo bien, nos separamos de la mejor manera y después surgió el amor, no sé”, lanzó.

Gerber, que ayer fue galardonado con el Premio Hugo 2025 a la Mejor interpretación masculina en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show, también reveló que todavía mantiene contacto con su expareja por la mascota que comparten. “Seguimos hablando. Tenemos a Pachita en el medio también, la perra que tenemos en común, y nos vamos coordinando un poco cuando uno viaja, el otro la cuida”, contó.

La actriz inició su romance con Vázquez tras su reciente separación de Gerber, con quien tuvo un noviazgo de siete años

Además, el artista habló sobre el proceso de atravesar una ruptura: “¿A quién no le dolería una separación?”, reconoció y explicó cómo atraviesa este período, enfocado en su carrera: “El arte es sanador. Me tocó un momento re lindo para poder disfrutarlo, así que estoy agradecido”, comentó, a la vez que destacó el apoyo que recibe de su entorno: “Mi familia, mis amigos… están a pleno todos los días. Agradecido por ellos que me hacen una gran contención”, resaltó.

Cuando le preguntaron si estaba abierto a iniciar una nueva relación, el artista respondió: “Estoy muy bien como estoy. Cada uno tiene su tiempo. Yo estoy muy bien”. Sumado a ello, desmintió los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Cazzu, cantante con quien trabajó recientemente: “Totalmente lejos de la realidad. Somos muy buenos amigos. Hay buena química, hay buena onda. Ella es una mina re copada. Yo agradecido de estar en su proyecto y que me dé este lugar”.

El ser consultado por la exposición mediática que viven hoy Fernández y Vázquez, el bailarín manifestó: “Me parece que también es algo normal, común de cada uno. Cada uno maneja sus tiempos y me parece lo más real que puede suceder de esa manera. No queda otra alternativa. Hay que ser espontáneo y feliz con todo lo que nos sucede”, apuntó.

Finalmente, cuando se le preguntó si existe la posibilidad de una reconciliación con Fernández, el bailarín dijo: “Ni idea. Somos dos seres diferentes ahora. El día que nos encontremos, qué sé yo, ni idea, la mejor”, respondió ambiguo.

Cabe recordar que el romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández se confirmó recientemente, luego de que el propio actor lo reconociera en diálogo con el programa Infama (América TV). La noticia llegó apenas tres meses después de su separación de Gimena Accardi, tras casi veinte años de relación, y de la también reciente ruptura de la actriz de Rocky, el musical de Gerber.