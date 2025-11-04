Nico Vázquez habló tras los dichos de Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández

Pese a que todavía no están oficialmente de novios, la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández parece consolidarse a pasos agigantados. A menos de un mes de que el actor confirmara que estaba intentando algo con su compañera de elenco de Rocky, volvió a romper el silencio, pero esta vez para referirse a los recientes dichos de Gonzalo Gerber, con quien la actriz salió durante siete años.

Nico Vázquez se refirió a los dichos de Gonzalo Gerber (Foto: Captura TV)

“Hace un ratito habló Gonza Gerber y dijo que les desea lo mejor, que quiere que ella esté bien, que sea feliz y que no tiene ningún tipo de rencor”, le comentó una periodista al ex Casi Ángeles, mientras embarcaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para irse con su enamorada y el resto del elenco de Rocky a los Estados Unidos.

Nicolás Vázquez y Daiana Fernández se enamoraron durante las funciones de Rocky, la obra teatral que protagonizan juntos (Foto: Instagram @nicovazquezok)

En ese sentido, él respondió: “No tendría por qué tenerlo, no me sorprende. Gonza es un muy buen tipo, ha sido un gran compañero para mí, hemos trabajado muy bien y obviamente ha tenido una relación con Dai hermosa, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”.

Luego, Vázquez contó cómo transita su incipiente romance con su compañera, el cual prefiere mantenerlo lejos del foco mediático. “Estoy tratando de vivir el momento día a día, aquí y ahora, le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno”, expresó.

Daiana Fernández y Gonzalo Gerber se separaron después de siete años de relación

Y completó: “Siento que no quiero hablar de esto, la historia la quiero contar más para adentro que para afuera. Estoy muy contento y gracias por decirme que se nos ve bien, porque me siento bien y eso está bueno”.

Fernández también fue consultada sobre las palabras de su ex y, al respecto, comentó: “Yo también le deseo lo mejor, lo quiero mucho”.

Dai Fernández habló de su relación con Nico Vázquez

Qué dijo Gonzalo Gerber sobre la relación entre Nico Vázquez y su expareja

Este lunes, Gonzalo Gerber se presentó en los Premios Hugo 2025, donde ganó una estatuilla como Mejor interpretación masculina en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show, momento en el que habló con la prensa.

“No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para contestar ese tipo de preguntas”, aseguró ante las cámaras de LAM (América TV)

Sin embargo, ante la insistencia, se refirió a los rumores que indicaban que Dai y Nico estaban juntos, algo que terminó por ser cierto. “No sé, responsabilidades de cada uno. Yo no soy el que está contando la película. No me desilusionó, al contrario. Les deseo lo mejor a los dos, felicidad absoluta”, indicó.

Sobre el tiempo en el que pasó de su separación al blanqueo del nuevo romance de su ex, señaló: “No sospechaba nada. Apareció así, es así. Yo me enteré igual que ustedes, el mismo día. Nosotros nos separamos de la mejor manera y después surgió el amor, no sé”.

“Yo creo que el amor es tan lindo y tan espontáneo que está bueno enamorarse. Y la verdad es que les deseo lo mejor. Estoy muy agradecido de todos los proyectos que vengo haciendo y todo lo que me toca. El arte es sanador y me tocó un momento re lindo para poder disfrutar. No queda alternativa, vamos a seguir dándole hasta el día que tengamos que partir. Y hay que ser espontáneos y felices con todo lo que nos sucede”, cerró.